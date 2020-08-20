Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine dev yardım

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine binlerce yardım paketi dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Türkiye harekatın başından beri gerçekleştirdiği insanı yardımlarla dünya devletlerine örnek olmayı sürdürüyor.

Harekat bölgesinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek her türlü insani yardımın ulaştırılması için insan üstü bir gayret sarf eden SUDKOM ekipleri, ailelere yardımlarını tek tek kapıda teslim ediyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında büyük sıkıntılar yaşayan Tel Abyad ve Rasulayn halkına yönelik insani yardımlar yapmaya devam eden Türkiye, AFAD, Kızılay ve farklı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardımlarını ulaştırıyor.

Türkiye harekat bölgesinde bugüne kadar 37 bin 618 gıda kolisi, 123 bin 610 koli su, 84 bin 354 kumanya, kek, bisküvi ve meyve suyu, 102 bin 358 paket çocuk maması, şeker, peynir, zeytin, yağ, çay, şeker, bulgur ve makarnadan oluşan muhtelif gıda paketi, 10 bin 241 hijyen seti, 5 bin 363 ton un, 1 milyona yakın ekmek, 9 bin 502 battaniye, yastık ve halı, 1740 yatak, 50 bin ayakkabı, 7 bin kadar çocuk ve hasta bezi, 5 bin oyuncak, 581 bin gıda dışı ürün ile 75 bin 500 paket süt dağıtımı gerçekleştirdi.