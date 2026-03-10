AjansHaber Dünya İngiltere hükümeti yeni "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımını açıkladı

İngiltere hükümeti, Müslümanlara yönelik şiddet, taciz, ön yargı ve genellemeleri içeren yeni "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, hükümetin Müslümanlara yönelik nefret suçlarında kaydedilen artışa karşı harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Bakan Reed, "Bir sorunu tanımlayamıyorsanız onunla mücadele edemezsiniz." dedi.

Hükümetin "Müslüman karşıtı düşmanlık" için yasal bağlayıcılığı olmayan bir tanım benimsediğini aktaran Reed, bunun, hükümet ve kurumlar için Müslümanlara yönelik ön yargı, ayrımcılık ve nefreti daha iyi anlamak, ölçmek, önlemek ve ele almak amacıyla kullanılacak araç olduğunu bildirdi.

Reed, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin Müslüman toplulukların hedef alınmasına karşı sessiz kalmayacağını belirterek, "(Biz), Muhafazakar Partinin yaptığı gibi, hedef alınan Müslüman toplulukların istismarla karşı karşıya kalmasını izlemekle yetinmeyeceğiz." dedi.

Bakan Reed, söz konusu tanımın ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını da vurguladı.

Parlamentodaki oturumda söz alan Gölge Topluluklar Bakanı Paul Holmes ise yeni tanımın "meşru eleştirileri engelleyebileceği"ni öne sürdü. Bakan Reed ise Holmes'un bu eleştirisini reddetti.

Hükümet, Müslüman karşıtı düşmanlıkla mücadele için "özel temsilci" atayacak

Hükümet, "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımının, "Müslümanların dinleri nedeniyle veya Müslüman olarak algılanan kişilere yönelik olarak, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik olarak iletilen şiddet, vandalizm, taciz veya sindirme gibi suç eylemlerine kasıtlı olarak katılmayı, bu eylemlere yardım veya teşvik etmeyi" kapsadığını bildirdi.


 

