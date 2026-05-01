Katil İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler bugün İstanbul’a dönüyor

Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerle ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Bölgedeki insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan ancak İsrail güçlerince engellenen gruptaki Türk vatandaşlarının yurda dönüş sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Resmi açıklama

Sumud Filosu yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, alıkonulan katılımcıların serbest bırakılma ve nakil işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Devletin ilgili birimlerinin de süreci yakından takip ettiği belirtilirken, aktivistlerin önce komşu ülkeye aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan’ın Girit Adası’na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.”