1 Mayıs tedbirleri kapsamında İstanbul’da bazı metro hatları kapatıldı

Kent genelinde toplu taşıma kullanacak vatandaşlara yönelik duyuruda bulunan Metro İstanbul, sabah saatlerinden itibaren bazı istasyonların yolcu kullanımına kapatıldığını açıkladı.

Valiliğin aldığı karar kapsamında özellikle merkezi bölgelerde bulunan bazı duraklarda yolcu alımı yapılmayacağı bildirildi.

M2 hattında bazı istasyonlar hizmet dışı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak sefer düzenlemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Füniküler ve tramvay hattında seferler durduruldu

Düzenleme kapsamında F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında da işletmeye ara verildi.

Metro İstanbul açıklamasında, söz konusu hatların gün boyunca yolcu taşımacılığına kapalı olacağı belirtildi.

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda giriş çıkış kısıtlaması

Öte yandan M2 hattı üzerindeki Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda da ek güvenlik tedbirleri uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, istasyonun yalnızca Meydan çıkışının açık olacağı, diğer tüm giriş ve çıkış noktalarının yolcu kullanımına kapatılacağı kaydedildi.