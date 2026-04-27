Ordu’da belediye binasında sekretere satırlı saldırı

Olay, 21 Nisan saat 10.50 sıralarında Aybastı Belediyesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye gelen Yusuf Doğan, başkanın sekreteri Adem Demirkale’ye bazı sorular yöneltti. Kısa süre sonra saldırgan, yanında getirdiği satırla Demirkale’ye saldırdı.
Başından yaralanan Demirkale’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Fatsa’daki hastaneye kaldırılan Demirkale’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırgan, belediye çalışanlarının müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay sonrası gözaltına alınan Yusuf Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Belediyeye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sekreterlik odasına girdikten bir süre sonra saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca belediye çalışanlarının müdahalesiyle şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlar da yer alıyor.