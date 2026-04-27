İstanbul’da TOKİ kura süreci tamamlandı: 81 ilde hak sahipleri belli oldu, gözler inşaat sürecinde

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği “Yüzyılın Konut Projesi”nde kritik eşik aşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tüm illerde kura çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

İstanbul özelinde 100 bin konut için yapılan kura ile hak sahipleri netleşirken, böylece 81 ilin tamamında süreç resmen sona ermiş oldu.

Kesinleşen listelere TOKİ üzerinden ulaşılabilecek

Kura çekimlerinin ardından süreç noter onayına taşınacak. Kesinleşen listelere hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Hedef: 500bin aileye yeni yuva

Projenin bir sonraki aşaması olan temel atma süreci için hazırlıklar hız kazandı. Bakan Kurum, konutların en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.”

1,75 milyon konuttan yeni hedefe

2003 yılından bu yana yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 750 binden fazla konut üretildi. Yeni vizyonla birlikte hedef büyütülerek en az 2 milyon vatandaşın modern ve afetlere dayanıklı konutlarda yaşaması planlanıyor.

İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi

Projeyle birlikte Türkiye’de ilk kez kiralık sosyal konut modeli de hayata geçiriliyor. Barınma sorununa alternatif çözüm sunmayı amaçlayan sistemde İstanbul’da 15 bin konut kiralık olarak vatandaşlara sunulacak.

İlk etapta 2 bin konut için süreç başlatılırken, uygun koşullarla 3 yıllık kullanım imkanı sağlanacak.

Planlamaya göre ilk kiralık konutların hak sahiplerine Ağustos ayında teslim edilmesi hedefleniyor.