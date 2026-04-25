Bakan Murat Kurum: “İstanbul’da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da törende konuşma yaptı.

Deprem bölgesinde yeni yuvalar

Bakan Kurum, konuşmasında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketinde bir kez daha ispatladık. Asla yıkılmadık, bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yapamazsınız diyenlere çalışarak, alın teri dökerek cevap verdik. Bitiremezsiniz diyenler oldu, onlara dimdik ayakta duran eserlerimizle yanıt verdik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı tam iki yılda imar ettik. Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya, tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü.”

Sosyal devlet vurgusu

Kurum, projenin önemine ilişkin şunları söyledi:

“Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Yüzyılın konut projesi diyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken, dünya devletleri o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken, 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın, bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.”

İstanbul için kentsel dönüşüm mesajı

İstanbul’daki projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a deprem korkusu değil, güvenli konutlar yakışır inancıyla meydanlarda ne söylediysek hepsini hamdolsun bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Nasıl ki 500 bin sosyal konutun 100 binini İstanbul’a ayırdıysak, Türkiye’de yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden birini de İstanbul’da inşa ediyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği, daha da önemlisi Türkiyemizin beka meselesi olarak görüyoruz.”

Projenin kapsamı

Bakan Kurum, İstanbul’da başlatılan konut hamlesine ilişkin şu açıklamada bulundu:

“İşte bu anlayışla devletimizin tüm imkan ve kapasitesini İstanbul’a seferber ediyor ve İstanbul’da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izni, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirlimiz nefes alacak ve işin sonunda inşallah milletimiz kazanacak. Başta İstanbul’daki 100 bin kardeşim olmak üzere tüm Türkiye’de hak sahibi olan 500 bin vatandaşımıza evleri hayırlı olsun.”

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin, Türkiye genelinde ise toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek.



