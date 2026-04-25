İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura süreci başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında kura süreci 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul’daki ilk kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle başlatılacak.

Konutların 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor

Kura çekimlerinin ardından İstanbul’da inşa edilecek sosyal konutlar için çalışmalar hızlandırılacak. Hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

Kiralık konut projesinde inşaatlar başladı

Sosyal konut projesinin yanı sıra İstanbul’daki kira sorununa yönelik geliştirilen “kiralık konut” modeli için de çalışmalar başladı.

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak kiralık konutların inşasına başlandığı bildirildi.

Konut piyasasına katkı bekleniyor

İstanbul’da hayata geçirilecek sosyal konut ve kiralık konut projelerinin, hem mülkiyet hem de barınma ihtiyacına çözüm sunması bekleniyor. Projelerin ayrıca kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve konut piyasasında fiyat dengesi oluşturması hedefleniyor.



