Bakan Tekin’den eğitimde değer ve şahsiyet vurgusu

Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede konuşan Tekin, eğitimin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Bakan Tekin, “Okullarını bilgiyle birlikte ahlakın, aidiyetin ve şahsiyetin mayalandığı mekanlara dönüştürebilen ülkeler yarına daha güçlü hazırlanıyor. Bu sebeple eğitim meselesini biz milli varlığımızın, toplumsal direncimizin ve medeniyet davamızın tam merkezine yerleştiriyoruz.” dedi.

Aile ve öğretmenin rolü

Tekin, eğitim sürecinde aile yapısının ve öğretmenin rolünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Onun için aileyi daha da güçlendireceğiz. Öğretmenin vakarını, otoritesini ve rehberliğini daha da tahkim edeceğiz. Okullarımızı, evlatlarımızın kendini emniyette hissettiği, emeğinin karşılık bulduğu, birlikte yaşamanın adabını öğrendiği mekanlar olarak daha da güçlendireceğiz.”

Çocukların gelişiminde çevre etkisi

Konuşmasında çocukların davranışlarını çevrelerinden öğrendiğine dikkat çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz biliyoruz ki evlatlarımız en çok bizim onlara ve birbirimize nasıl davrandığımıza bakarak büyüyor. Kendilerine verdiğimiz nasihatten önce, evin içinde kurduğumuz dili, öfke anında gösterdiğimiz tavrı, sokakta sergilediğimiz muameleyi, ekranda normalleştirdiğimiz davranışları görüyorlar. Çocuklarımız önüne ne koyarsak onu devralıyor. Biz, hangi iklimi kurarsak bir müddet sonra onun yankısı evlatlarımızın tavrında, sözünde ve dünyayla kurduğu ilişkide karşımıza çıkıyor.”

Eğitim politikalarına vurgu

Tekin, eğitimin kültürel ve toplumsal boyutuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu milletin çocukları bizim gözümüzde emanetin en kıymetli halkasıdır. Bu milletin maarifi de köksüz denemelere açık bir alan değil, medeniyet birikimimizin, tarih şuurumuzun, milli hafızamızın ve insan tasavvurumuzun taşıyıcı zeminidir. Bu ülkenin evlatlarını kendi inancından, tarihinden, bayrağından, kültüründen ve vicdanından kopararak bir gelecek kurulamayacağını en başından beri söyledik. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Üstelik çok çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyada çocuklarını koruyabilen milletlerin ayakta kalacağı aşikardır. Ailesini canlı tutabilen toplumlar yürüyüşünü sürdürüyor.”

Türkiye Yüzyılı hedefi

Tekin, eğitim politikalarının Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek şunları kaydetti:

“Hiçbir tereddüde mahal vermeden ve herhangi bir gevşekliğe kapılmadan ‘Maarif Çağı’ olarak tecelli edeceğine inandığımız ‘Türkiye Yüzyılı’ idealine kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Zirveye çok sayıda akademisyen, kamu temsilcisi ve öğrenci katıldı.