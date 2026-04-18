Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu

Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırganın eylemi önceden planladığı, çok sayıda silahla okula girdiği ve saldırı sırasında sistematik şekilde hareket ettiği belirlendi.

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının detayları netleşti. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin saldırıyı ayrıntılı şekilde planladığı ve yanında çok sayıda silah ve mühimmat bulundurduğu ortaya çıktı.

Ulaşılan bilgilere göre saldırgan, 5 dolu tabanca ve iki dolu şarjörü bir resim çantasına koyarak okula getirdi. Kameraların görmediği bir merdiven altını kullanarak silahlarını gizledi.

Saldırının işleniş şekli

Saldırının okulda öğlenci öğrencilerin bulunduğu sırada başladığı, zanlının her silahın şarjörünü boşalttıktan sonra “Görev tamamlandı” diyerek merdiven altına geri döndüğü ve yeni silah aldığı belirlendi. Dördüncü silahın ardından beşincisine yöneldiği sırada öğretmenler ve veliler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum”

Saldırganın olaydan günler önce, 11 Nisan 2026 tarihinde İngilizce yazdığı “Manifesto ya da bir şey” başlıklı notlarda saldırıyı planladığı ortaya çıktı. Notlarda şu ifadeler yer aldı:

• “İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum.”

• “Ailem benden nefret ediyor… Hep yalnızım.”

• “Bugün yapabilirim… hazır olun.”

• “5 saat içinde okula gireceğim. 5 tabanca, 7 şarjör ve 200’den fazla mermiyle.”

Sosyal medya ve eğitim süreci

Saldırganın Telegram, Discord ve Reddit gibi platformlarda aktif olduğu, saldırı planlarını burada paylaştığı ve bir Arjantinli kişiyle iletişim kurduğu tespit edildi. Yazışmalarda silah kullanımı ve nişan eğitimiyle ilgili ifadeler yer aldı.

“Eğitimden döndüm. Artık bir şarjörü doldurabiliyorum… 15 dakika nişan alma antrenmanı yaptım.” ifadeleri dikkat çekti.

Poligon ve eğitim süreci

Saldırıdan iki gün önce babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tarafından poligona götürüldüğü ve burada atış yaptığı belirlendi. Görüntüler sonrası poligonda görevli polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca saldırganın annesinin daha önce bir uzmana başvurduğu, psikoloğun ise “psikiyatriste götürülmeli” yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

