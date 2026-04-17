GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırgan İsa Aras Mersinli’ye ait ürpertici iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı Arjantin'deki arkadaşı şok itiraflarda bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okulda yaptığı silahlı saldırı Türkiye'yi sarstı. Katil İsa Aras Mersinli'nin internet üzerinden İncel, LGBT ve şiddet temalı oyun gruplarında sıkça vakit geçirdiği öğrenildi.

WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullanan İsa Aras Mersinli'nin 14 yaşında bir Arjantinli olduğu ifade edilen Arjantin'deki arkadaşı da ortaya çıktı.

“Çok eşli bir ilişkimiz vardı”

Katil İsa Aras ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını kaydeden arkadaşı şunları söyledi:

“Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim. Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.”

"Ona defalarca kez yapma dedik”

Arkadaşı, “Aras’ın bunu yapmasını istemezdik” diyerek çok ağladığını ifade etti: 

“Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.  Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."



 

#kahramanmaraş
#katil
#saldırı
#İsa Aras Mersinli
#Gündem / 16 Nisan 2026
#Gündem / 16 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.