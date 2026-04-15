15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok

591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılar sonrası 591 sosyal medya hesabına işlem başlatıldı.

Yayınlama Tarihi:
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
#Gündem / 15 Nisan 2026
DMM’den Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili dezenformasyon uyarısı
DMM’den Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili dezenformasyon uyarısı
#Gündem / 15 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Gündem
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Politikamız ülkemizi bu savaşın dışında tutma politikası”
Bakanlar Kahramanmaraş’ta yaralıları hastanede ziyaret etti
Bakanlar Kahramanmaraş’ta yaralıları hastanede ziyaret etti
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
