COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreterliği ve taraf ülkelere ilk mektubunu gönderdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) taraf ülkelere ilk mektubunu gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, 9-20 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organizasyonlarından biri olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. Oturumuna ev sahipliği sürecine ilişkin hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "COP31 Başkanı" olarak atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başta BM kuruluşları olmak üzere uluslararası organizasyonlar, önceki dönem COP başkanlıkları, taraf ülke ve AB temsilcileri ile sivil toplum ve sektör paydaşlarıyla bir yandan diplomasi trafiğini yürütürken diğer yandan Antalya'daki hazırlıkları koordine ediyor.

COP31 takviminin ana başlıkları çerçevesinde mart ayı sonunda New York'ta BM Genel Kurulunda daimi temsilcilere bilgilendirme yaptı.

COP31 Başkanlığı görev dağılımı

Bakan Kurum, 13 Nisan'da "COP31 Başkanı" sıfatıyla ülkelere ve BM Genel Sekreterliğine gönderdiği, COP31 Başkanlığının internet sitesinde de yayımlanan ilk mektubunda, Türkiye'nin COP31 vizyonunun "Uygulama COP'u" başlığı altında diyalog, uzlaşı ve eylem misyonlarıyla hayata geçirileceğine dikkati çekti.

COP31 Başkanlığı çatısı altında yapılan görevlendirmeler hakkında bilgi veren Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı SamedAğırbaş'ın iş dünyası, finans kuruluşları, şehirler ve bölgeler ve sivil toplum ile yakın işbirliği içinde çalışmak üzere "COP31 İklim Yüksek Düzeyli Şampiyonu" olarak atandığını hatırlattı.

Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte, Sally Higgins'in "Gençlik İklim Şampiyonu" olarak atandığını açıkladı. Bakan Kurum, Higgins'in iklim değişikliği konusunda kararlı bir savunucu olduğunun da altını çizdi.

COP31 Başkanı Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın "Baş Yönetici (COP31 CEO)", Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un konferans alanları ve lojistik altyapı inşasından sorumlu olacağını bildirdi.

Kurum, Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in mekan yönetimi dahil operasyonel ve lojistik süreçlerin yönetimine, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar'ın "Baş İklim Diplomasisi Sorumlusu" görevine, Mehmet Ali Kahraman'ın ise Başkanlık programı ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu "COP31 Başkanlık Ofisi Direktörü" olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Murat Kurum, Pre-COP toplantısının Güney Pasifik'teki Tuvalu'da 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini de açıkladı.

"İlk mektubumu iletmekten büyük bir onur duymaktayım"

Mektubunda iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin giderek arttığı bu dönemde çok taraflı işbirliğinin önemine vurgu yapan Kurum, dünyanın, iklim eyleminin geleceği açısından belirleyici bir döneme girdiğini, iklim değişikliğinin etkilerinin derinleştiğini, çok taraflı işbirliğine duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirtti.

Bu durumun, somut ve kararlı adımlar atılmasını zorunlu kıldığını aktaran Kurum, "Taraflar Konferansı (COP) Başkanlığını devralacak ülke olarak Türkiye'nin sorumluluğu, tarafları bir araya getirmek ve çok taraflı iklim eyleminin somut sonuçlar üretebilme kapasitesine duyulan güveni pekiştirmektir. Bu anlayış çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirme sonrasında, COP31 Başkanı olarak sizlere ilk mektubumu iletmekten büyük bir onur duymaktayım." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin iklim politikalarının hukuki ve stratejik altyapısının oluşturulmasına öncülük ettiklerinin altını çizen Kurum, mektubuna şöyle devam etti:

“8 yılı aşkın bir süredir İklim Kanunu'nun hazırlanması, uzun vadeli iklim ve düşük emisyon kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi, afetlere ve iklime dayanıklı şehirlerin inşası, yerel yönetimlere yönelik yenilikçi politika ve finansman mekanizmalarının tasarlanması ve gençlik iklim elçileri hareketinin başlatılması dahil olmak üzere Türkiye'nin iklim politikalarının hukuki ve stratejik altyapısının oluşturulmasına öncülük etmiş biri olarak bu tecrübemi Türkiye'nin COP31 Başkanlığı süresince etkin bir şekilde kullanmayı taahhüt etmekteyim. Yenilikçi ortaklıkları ve güçlü uluslararası işbirliğini önceliklendirerek küresel iklim eylemini hızlandırmaya ve BMİDÇS​​​​​​​ ile Paris Anlaşması hedeflerine katkı sağlamaya kararlıyım.”

"Sizleri geleneksel Türk misafirperverliğinin samimi ruhu içerisinde ağırlayacağız"

Kurum, Antalya'da yenilikçi ortaklıkları ve güçlü uluslararası işbirliğini önceleyerek küresel iklim eylemini hızlandırmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Antalya'da, dünyanın, sözleri somut sonuçlara dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Sizleri geleneksel Türk misafirperverliğinin samimi ruhu içerisinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Gelin, bu vesileyle, çok taraflılığa olan bağlılığımızı yeniden teyit edelim, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edelim ve ortak hedeflerimizi anlamlı kolektif eylemlere dönüştürelim. Önümüzdeki dönemde, bu ilkeler çerçevesinde iklim eyleminin geleceğini şekillendirmek üzere hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda, müzakerelere ilişkin öncelikleri ortaya koyan ortak bir mektubu daha paylaşacaklarını bildiren Kurum, temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla diplomatik, jeopolitik ve ekonomik güçlerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar COP oturumlarından elde edilen kazanımları "Geleceğin COP'u" vizyonuyla Antalya'ya taşıyıp eylem takvimine dönüşmesi için çaba sarf edeceklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Bowen ile COP31'de başarıya ulaşma konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktayız. Geçmişten öğrendiklerimizi temel alarak ve bunları bugüne uygulayarak 'Geleceğin COP'u'nu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulama odaklı, kapsayıcı ve dengeli, taahhütleri ölçülebilir ve pratik sonuçlara dönüştüren bir yaklaşımı içerecektir.

COP31'in ana başlıkları

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin eylem gündeminde küresel iklim kararlarını somut ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmeye odaklandığını belirtti. Kurum, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme ve Sıfır Atık yaklaşımının güçlendirilmesinin öncelikli başlıklar olacağını bildirdi.

Türkiye'nin COP31'de okyanus ve denizlerin dayanıklılığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım sistemlerine odaklanacağını kaydeden Murat Kurum, iklime dayanıklı şehirler, finansal mekanizmaların güçlendirilmesi ve gençlerin katılımı gibi alanlarda sektörler arası eylemi teşvik edeceklerini vurguladı.

Mektubunda, geçmiş, mevcut ve gelecek dönem başkanlıklarının eş güdümünü ifade eden "Troika" yaklaşımıyla COP31 sürecinin yürütüldüğünü belirten Kurum, bu kapsamda Avustralya ile işbirliği içinde Akdeniz ve Pasifik bölgeleri arasında bir köprü kurulacağına dikkati çekti.

Türkiye ve Avustralya'nın, Azerbaycan ve Brezilya ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın "COP31 Müzakereler Başkanı" olarak görev alacağını bildirdi. Kurum, Bowen'ın Türkiye ile istişare halinde, COP31 müzakerelerinin yürütülmesinde tek yetkili olarak sürece liderlik edeceğini belirtti. Kurum, şunları kaydetti:

“COP31, Türkiye ile Avustralya arasında geliştirilen yeni bir işbirliği modeli çerçevesinde hayata geçirilecek olup, bu yönüyle önceki COP'lardan ayrışmaktadır. COP31 Başkanlığı, yeni, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir COP ortaya koymayı vadeden yenilikçi bir modeli tesis etmekten gurur duymaktadır. Türkiye, COP31 Başkanlığını üstlenecek, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e ve Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve Eylem Gündemine liderlik edecektir.”

Göbeklitepe'den ilham alındı

Türkiye'nin iklim eylemini sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu bir şekilde yürütmeyi hedeflediğini aktaran Kurum, Türkiye'nin hedefinin yerel ve bölgesel uygulamalar yoluyla küresel iklim hedeflerini desteklemek üzere finansmanı, teknolojiyi ve ortaklıkları harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Özellikle kırılgan bölgeler için pratik ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmeyi ve iklim eylemini sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu bir şekilde ilerletmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Kurum, COP31 Başkanlığının süreç boyunca sivil toplumun, özel sektörün, finans kuruluşlarının, akademinin ve yerel yönetimlerin katılımını aktif biçimde teşvik edeceğini bildirdi.

Aynı zamanda gençlerin aktif katılımı olmaksızın hiçbir dönüşümün gerçekleştirilemeyeceğine yürekten inandıklarını anlatan Kurum, "Bu inançla Geleceğin COP'unu genç nesillerle birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, COP31 Başkanlığının, tarihin bilinen ilk yerleşimi olan ve "tarihin sıfır noktası" olarak anılan 12 bin yıllık Göbeklitepe'den ilham aldığını vurgulayarak, "Dünyanın kesişim noktasında yer alan Türkiye, medeniyetler ve kültürler arasında bir köprü teşkil etmektedir. Tarih boyunca köklü birlikte yaşama ve dayanışma geleneğiyle Türkiye, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, Antalya'daki hazırlıklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Antalya'ya giden yolun şeffaf, öngörülebilir ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya kararlıyız. Antalya, güçlü altyapısı ve dünyaca bilinen misafirperverliğiyle, büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir. Konferans mekanının ve çevre tesislerin başarılı bir COP için gerekli tüm şartları karşılamasını teminen hazırlıklar büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Liderleri Zirvesi, COP31 için siyasi ivme ve görünürlük oluşturulmasında teşkil edecektir. Zirve, liderlerin yeni, somut ve uygulanabilir iklim taahhütlerini açıklamaları ve müzakerelerde olumlu sonuçları destekleyecek, temel boşlukları ele alan girişimleri başlatmaları açısından önemli bir fırsat sunacaktır."