Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya görüşmenin ana gündemini ateşkes süreci ve bölgedeki son gelişmeler oluşturdu.

Erdoğan, Türkiye’nin ateşkese giden süreçte ilgili ülkelerle birlikte yoğundiplomasi yürüttüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen müzakerelerin kalıcı barış ve istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Süreci sekteye uğratabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin yeni dönemde de dost ülkelerle iş birliği içinde sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İran’da yaşanan kayıplar nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin bölgede sağduyu ve diyalog zeminini güçlendirme hedefini sürdürdüğünü kaydetti.



