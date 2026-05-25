İstanbul’da bayram tatili nedeniyle trafik düşük seviyede kaldı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda vatandaşın şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde ulaşım akıcı seyretti. Ana arterler ve bağlantı yollarında, iş günlerinde ve hafta sonlarında görülen yoğunlukların aksine belirgin bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı.

İBB verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak ölçüldü. Öğle saatlerinde yoğunluk yüzde 35’e yükselirken, saat 17.00 civarında yüzde 31 seviyelerinde kaydedildi.

Avrupa Yakası’nda durum

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu üzerinde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında kısa süreli yoğunluk gözlendi.

Cevizlibağ–Topkapı ve Anıtmezar–Otakçılar yönlerinde meydana gelen trafik kazaları da akışı yer yer yavaşlattı.

Anadolu Yakası’nda durum

Anadolu Yakası’nda Şile Otoyolu ile D-100 kara yolu genelinde trafik gün boyunca sakin seyretti. Mesai günlerinde yoğunluk yaşanan bölgelerde bu kez akıcı bir ulaşım gözlendi.

Otoyollarda genel tablo

Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde de bayram tatili nedeniyle olağan yoğunluk seviyelerine ulaşılamadığı, trafiğin gün boyunca rahat ilerlediği kaydedildi.