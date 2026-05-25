Trabzonspor Başkanı Doğan: "Yeni sezonda Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon bordo-mavili takımın hem ligde hem de Avrupa’da kulübün hedeflerine yakışan başarılar için mücadele edeceğini söyledi.

Başkan Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, geride kalan sezonu camia için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası ile tamamlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

“Yeni bir sezon, yeni hedefler ve yeni bir hikaye var”

Yeni sezon öncesinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan sürece işaret eden Doğan, lig ve Avrupa hedeflerinin yanı sıra taraftara kombine çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

“Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa’da Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım.”