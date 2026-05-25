25 Mayıs 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:50 DMM’den ekonomi üzerinden algı operasyonu iddialarına ilişkin açıklama
16:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika Günü mesajı
14:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: “Ortaya çıkan tablo CHP içi iddiaların ve çatışmaların sonucudur”
AjansHaber Gündem DMM’den ekonomi üzerinden algı operasyonu iddialarına ilişkin açıklama

DMM’den ekonomi üzerinden algı operasyonu iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye piyasalarına ilişkin ifadelerinin çarpıtılarak paylaşıldığını bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
DMM’den ekonomi üzerinden algı operasyonu iddialarına ilişkin açıklama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda Erdoğan’ın “Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir.” dediği yönünde ifadelerin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, söz konusu açıklamaların kasıtlı şekilde bağlamından koparıldığı ifade edildi.

“Finansal okuryazarlığın önemi vurgulandı”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı’ndaki konuşmasında finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele gibi başlıklara dikkat çektiği aktarıldı.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir.”

“Kara propaganda içeriklerine itibar edilmemeli”

Açıklamanın devamında, ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilerek, “Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü
#Gündem / 25 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika Günü mesajı
#Gündem / 25 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Ortaya çıkan tablo CHP içi iddiaların ve çatışmaların sonucudur”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Ortaya çıkan tablo CHP içi iddiaların ve çatışmaların sonucudur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Milli Aile Haftası” mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Milli Aile Haftası” mesajı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.