DMM’den ekonomi üzerinden algı operasyonu iddialarına ilişkin açıklama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda Erdoğan’ın “Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir.” dediği yönünde ifadelerin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, söz konusu açıklamaların kasıtlı şekilde bağlamından koparıldığı ifade edildi.

“Finansal okuryazarlığın önemi vurgulandı”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı’ndaki konuşmasında finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele gibi başlıklara dikkat çektiği aktarıldı.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir.”

“Kara propaganda içeriklerine itibar edilmemeli”

Açıklamanın devamında, ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilerek, “Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.