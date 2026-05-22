22 Mayıs 2026 Cuma
20:14 YSK, CHP’nin “mutlak butlan” itirazını reddetti
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
17:12 Düzce’de “irtikap” soruşturması: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
14:53 CHP’nin tedbir itirazı reddedildi
Kılıçdaroğlu cephesinden "görev başladı" mesajı

Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sönmez, mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nun ve 37’nci Kurultay’da belirlenen parti organlarının dün itibarıyla resmen göreve başladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Sönmez, milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclisi üyeleri ve teşkilat yöneticileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Resmi görevlendirme ve tebligat sürecinin tamamlandığını aktaran Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun “partinin yeniden ayağa kalkması ve güçlü bir iktidar yürüyüşü” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

MYK iddialarına yalanlama

Sosyal medyada gündeme gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmesi iddialarını da reddeden Sönmez, şu aşamada herhangi bir MYK atamasının yapılmadığını söyledi. Böyle bir karar alınması halinde bunun resmi yollarla kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

“Görev mahkeme kararıyla başladı”

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gideceğine ilişkin soruya da yanıt veren Sönmez, görevin resmi tebligatla değil, mahkeme kararının kesinleştiği an itibarıyla başladığını vurguladı.

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı neredeyse Genel Merkez orasıdır.” diyen Sönmez, 37’nci Kurultay’da belirlenen Parti Meclisi ve diğer kurulların da dün itibarıyla göreve başladığını ifade etti.

“Gerginlik siyaseti olmayacak”

Parti içinde kriz ya da gerilim görüntüsü oluşmaması için dikkatli hareket edeceklerini belirten Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun hiçbir zaman “gerginliğin tarafı olmadığını” söyledi. Sürecin “suhuletle, sakinlikle ve olgunlukla” yürütüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Özel sorusuna yanıt

Sönmez, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ya da Özgür Özel ile planlanmış bir görüşme takvimi bulunmadığını söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun geçmiş siyasi pratiğine işaret ederek farklı siyasi aktörlerle görüşmenin doğal olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’e ilişkin değerlendirmesinde ise “Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır” diyen Sönmez, parti içinde “yakın-uzak” ayrımı yapılamayacağını savundu.

Düzce’de “irtikap” soruşturması: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
CHP’de yargı kararı tartışması: Özgür Özel genel merkezde açıklama yaptı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
CHP’den YSK’ya “mutlak butlan” kararı sonrası itiraz başvurusu
CHP’nin tedbir itirazı reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye enerji alanında güvenilir bir köprü ve oyun kurucu konumundadır”
