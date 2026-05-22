CHP’nin tedbir itirazı reddedildi

CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti yönetimi, süreci değerlendirmek üzere peş peşe toplantılar gerçekleştirdi.

Özgür Özel başkanlığında dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından bugün de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelindi.

Toplantılarda, mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alınırken, mutlak butlan kararına karşı başlatılacak hukuki süreç de gündeme alındı. Bu kapsamda Yüksek

Seçim Kuruluna başvuru yapıldı.

İstinaf mahkemesinin kararına karşı yapılan itiraza ilişkin süreçte mahkeme, tedbir talebini reddetti.

Hukuki süreçte kritik başlık

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddederek dosyadaki hukuki sürecin devamına işaret etti.

Ne olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı verdi. 36’ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi.



