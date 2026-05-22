22 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:53 CHP’nin tedbir itirazı reddedildi
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:13 Ankara'da ormanlara giriş yaz boyu yasak
12:28 Bir hukuk terimi siyasetin merkezinde: Mutlak butlan ne anlama geliyor?
AjansHaber Gündem CHP’nin tedbir itirazı reddedildi

CHP’nin tedbir itirazı reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazını reddetti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
CHP’nin tedbir itirazı reddedildi

CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti yönetimi, süreci değerlendirmek üzere peş peşe toplantılar gerçekleştirdi.

Özgür Özel başkanlığında dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından bugün de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelindi.

Toplantılarda, mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alınırken, mutlak butlan kararına karşı başlatılacak hukuki süreç de gündeme alındı. Bu kapsamda Yüksek 

Seçim Kuruluna başvuru yapıldı.

İstinaf mahkemesinin kararına karşı yapılan itiraza ilişkin süreçte mahkeme, tedbir talebini reddetti.

Hukuki süreçte kritik başlık

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddederek dosyadaki hukuki sürecin devamına işaret etti.

Ne olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı verdi. 36’ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
#Gündem / 22 Mayıs 2026
Uraloğlu: “5G’yi yaklaşık 40 günde 34 milyon aboneye ulaştırdık”
Uraloğlu: “5G’yi yaklaşık 40 günde 34 milyon aboneye ulaştırdık”
#Gündem / 22 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
CHP’de yargı kararı tartışması: Özgür Özel genel merkezde açıklama yaptı
CHP’de yargı kararı tartışması: Özgür Özel genel merkezde açıklama yaptı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü
CHP’den YSK’ya “mutlak butlan” kararı sonrası itiraz başvurusu
CHP’den YSK’ya “mutlak butlan” kararı sonrası itiraz başvurusu
Spor
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Gündem
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Gazze’de yenilenen gelinlikler: Savaşın ortasında beyaz umut
Gazze’de yenilenen gelinlikler: Savaşın ortasında beyaz umut
Ankara'da ormanlara giriş yaz boyu yasak
Ankara'da ormanlara giriş yaz boyu yasak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.