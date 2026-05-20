Bakan Kurum, Danimarka Kralı Frederik ile görüştü

Bakan Kurum, İklim Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Denmark’da temaslarını sürdürdü.

COP31 Başkanı sıfatıyla başkent Copenhagen’de bulunan Kurum, VII. Frederick Sarayı’nda King Frederik X ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek COP31 başta olmak üzere iklim değişikliği, çevre ve şehircilik alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca Lars Aagaard, Chris Bowen, Andre Correado Lago ile Selwin Hart da yer aldı.

İkili temaslar gerçekleştirdi

Bakan Kurum, toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de yaptı. Kurum Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avrupa Çevre Ajansı İcra Direktörü Leena Yl-Mononen ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Selwin Hart ile bir araya geldi.