“Maarifin Kalbinde Gençlik” programında yeni eğitim vizyonu vurgulandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Millet Bahçesi Altın Mekan Kütüphanesi’nde düzenlenen “Maarifin Kalbinde Gençlik” programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Mayıs ayı boyunca okullarda sürdürülen etkinliklerle Cumhuriyet mirasına sahip çıkan bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tekin, program kapsamında öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

“Üniversite sınavı soruları kitaplardan çıkacak” vurgusu

Öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada sınav sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, üniversite sınavlarına yönelik soru havuzuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, “Üniversite sınavında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak.” dedi.

Bakan Tekin, öğrencilerin EBA, MEBİ ve OGM Materyal gibi platformları kullanmalarını önererek eksik kalan konular için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılımı tavsiye etti.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve yeni uygulamalar

“Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve öğretmen-öğrenci arasındaki bağı güçlendirmek için Bakanlığın ne gibi çalışmalar yaptığı” sorusu üzerine Tekin, öğretmenlere yönelik özlük hakları ve mesleki gelişim alanlarında düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Tekin, Milli Eğitim Akademisinin kurulduğunu belirterek, öğretmenlerin pedagojik gelişimlerini destekleyen kursların organize edildiğini ve ÖBA platformu ile öğretmenlere katkı sağlandığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve müfredat düzenlemesi

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğrencilere sağladığı katkılara” ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, müfredatın hafifletildiğini belirtti.

Tekin, “model ile müfredattaki aşırı yoğunluğu yüzde 35 oranında hafiflettiklerini, uygulama ağırlıklı müfredatla öğrenilen bilginin günlük yaşam becerisine dönüştürülebilmesini sağladıklarını, öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini hedeflediklerini” aktardı.

Yapay zeka ve dijital eğitim altyapısı

Tekin, eğitimde yapay zekanın kullanımına ilişkin soruya da değinerek, MEBİ platformunun gelişim sürecine dikkat çekti.

“Modelde yapay zekanın yerine” ilişkin soruya, “MEBİ, yapay zekayla ilgili olarak henüz başlangıç aşamasında, yapay zeka destekli bir mekanizma ama biz Bakanlık merkez teşkilatında aldığımız bütün kararlardan okul yöneticilerimizin okullarıyla ilgili kararlarına kadar yapay zeka uygulamalarını kullanacağı bir mekanizmayı başlattık. Orada hiç endişeniz olmasın.” diye yanıt verdi.

Mesleki yönlendirme ve eğitim planlaması

Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği içinde mesleki ve teknik eğitim alanında revizyonlar yapıldığını belirten Tekin, öğrencilerin doğru meslek seçimi konusunda öğretmen rehberliğinin önemine dikkat çekti.

“Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı azaltıldı”

Sınav sistemi ve müfredat değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Yapmanız gereken şey şu, kendi doğanıza, yapınıza, becerilerinize, yeteneklerinize en uygun meslek neyse, onun seçimi konusunda öğretmenlerinizden rehberlik alın. O mesleği seçin, çünkü şimdi yapacağınız bir hata ömrünüzün sonuna kadar sizinle gelecek. Şimdi yapacağınız bir doğru tercih ömrünüzün sonuna kadar sizi mutlu edecek. O yüzden sizi hayat boyu mutlu edecek, başarılı olabileceğiniz, yeteneğiniz, beceriniz her neyse ona uygun bir meslek seçmenizi öneriyorum.”

“Hak kaybı olmaz” açıklaması

“Seneye YKS’ye gireceğim. Eğer istediğim başarıyı elde edemezsem, Maarif Model ile gireceğim sınavda herhangi bir hak kaybı yaşar mıyım?” sorusuna Tekin şu yanıtı verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı azaltıldı, artırılmadı. Dolayısıyla sizlerin hiçbir hak kaybı olmaz. Siz 12. sınıftayken gördüklerinizden sınava gireceksiniz. Eğer mezuna kalırsanız, gireceğiniz sınav, gördüklerinizin yüzde 35 azaltılmış hali. Bir hak kaybı olur mu? Olmaz.”

“Eski sorular bitti” değerlendirmesi

Sınav içeriklerine ilişkin açıklamalarında Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Ne yapacaklarsa onları konuştuklarını ifade eden Tekin, “Sadece ve sadece şuna dikkat edin. Mezuna kalırsanız eğer artık eski sorular yok, çünkü hangi sorunun o yüzde 35’lik, sizin muhatap olmadığınız tarafta olduğunu bilemeyiz. O yüzden bir ayıklama yapıyoruz ve diyoruz ki eski sorular bitti, siz Bakanlığın hazırladığı yeni sorulara göre hazırlanacaksınız. Müfredatınızı yüzde 35 azaltmış durumdayız ve bütün bunlarla ilgili gerekli sorular hem MEBİ’de hem de OGM Materyal başta olmak üzere o birimlerde yayınlanacak. Hiçbir endişeniz olmasın.” diye konuştu.”

Sınav sistemi ve kademeli geçiş

Tekin, sınav sisteminin değişmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“12. sınıfta girdiğinizde, şu andaki sorulardan gireceksiniz. Bir sonraki yıl, yani Maarif Modeli ile mezun olacak kişiler 12. sınıfta girerken o azaltılmış, seyreltilmiş müfredatla sınava girecek.”

Eğitimde değişim ve uyum yaklaşımı

Eğitim sisteminin günün koşullarına göre revize edildiğini belirten Tekin, değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yurt dışındaki Türk okulları ve Erasmus benzeri projeler

Tekin, yurt dışındaki eğitim yapısına ilişkin soruyu yanıtlarken şu bilgileri verdi:

“Başka ülkelerde iki tür okulumuz var. Bir, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve sizinle aynı müfredatı uygulayan okullarımız var. Bir de bulunduğu ülkenin müfredatını uygulayan Türkiye Maarif Vakfını kurduk biliyorsunuz. O resmi devlet vakfı. 60’ın üzerinde ülkede bu şekilde okullarımız var. Yani Türkiye Maarif Vakfının ve bizim okullarımız. Bu okullarla zaten bahsettiğin tarzda kardeş okul ya da benzeri uygulamalarımız var. Bunun yanında ikili anlaşma imzaladığımız devletlerle aramızda yine kardeş okul, ki bu kardeş okul uygulaması karşılıklı öğrenci hareketliliğini de içeriyor, bu var. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yürüttüğümüz Erasmus benzeri projeler var. Türk dünyası devletleri ile ilgili yine benzeri bir projemiz var. Öğretmenlerinizle eğer irtibata geçerseniz bu projelerden faydalanırsınız.”

Rehberlik sistemi ve ders düzenlemeleri

“Rehber öğretmenlerimiz var okulda” ifadeleriyle öğrencilerin yönlendirilmesine değinen Tekin, rehberlik derslerine ilişkin soruya da açıklık getirdi:

“Okullarımızda, bilhassa meslek liselerimizde haftalık ders saati çok yoğun. Sizin gençliğinizi yaşamanızı engelleyecek kadar yoğun bir ders yükümüz var. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile programları azaltacağız derken, önümüzdeki dönemlerde, yani tam 4 yıllık periyot tamamlanınca, bütün sınıflara uygulamaya başladığımızda haftalık ders saatlerimizi revize edeceğiz ve bu tür dersleri yeniden gündemimize alacağız. Şu anda rehberlik dersi olmayabilir ama rehber öğretmenlerimiz var okulda. Aynı şekilde sınıf öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla bu ihtiyacınız için böyle geliyoruz ama 1-2 yıl içerisinde programlarımıza göre, yani o seyreltmeler oturup da haftalık saatlerimizi artırdığımızda inşallah bu da çözülmüş olacak.”

Yapay zeka ve eğitim teknolojileri vurgusu

Tekin, eğitimde yapay zekanın kullanımına yönelik uluslararası gelişmelerin takip edildiğini belirterek, sistemin öğrencilerin yararına olacak şekilde geliştirildiğini ifade etti.

Dijital platformlar ve destek programları

Program sonunda öğrencilere çağrıda bulunan Tekin, EBA, MEBİ ve OGM Materyal platformlarının aktif kullanılmasını önerdi ve eksik kalan durumlar için destek kurslarına katılım çağrısında bulundu.