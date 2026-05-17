AjansHaber Gündem Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırgan yaralı yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’nin Gölcük Meydanı bölgesindeki 6 katlı iş merkezinin 3’üncü katında meydana geldi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine yönlendirildi.

Şüpheli polislere ateş açtı

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırgan hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada şüpheli yaralı olarak yakalandı.

Şüpheli, tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


 

#çorlu
#polis memuru
#şehit
