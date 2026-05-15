Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Maltepe’de taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, Fenerbahçe’de birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini belirterek, “2026-2027’de Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor.” dedi.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Maltepe Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyona katıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde eski dostlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz”

Kendisine efsane başkan denilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, tarihte iki efsane olduğunu belirterek, "Birisi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Fatih Sultan Mehmet. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurup Cumhuriyet'i ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz." diye konuştu.

“Fenerbahçe’nin geleceği çocuklarla olur”

Sosyal medyada hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların dile getirildiğini ifade eden Yıldırım, "Benim akil insan olacağımı söylüyorlar. Ben akil insan olmak istemiyorum, çekilmiyorum, Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. 20 sene kulübe başkanlık yaptım, iyi günü de kötü günü de gören insanım. Normalde benim gelmemem lazım, başkan olunca bana bir katkısı olmayacak. 2024'te ‘Çocuklar için’ dedim. Kendi çocuğumdan biliyorum, çocuklar ağlıyor. Geleceğimiz Fenerbahçeli olursa, Fenerbahçe'nin geleceği olur. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. 2024'te de şartlar uygundu. Biz ekip olarak seçilmiş olsaydık, kesin söylüyorum başarılı olurduk. Bugün ‘Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur.’ diye inansam, aday olmazdım. 2025'te aday olmamıştım, toparlarlar diye bekledim. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik." açıklamalarında bulundu.

“99 puan aldık ama şampiyon olduk mu?”

Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz 2011 sürecini unutmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, o dönemde Bağdat Caddesi’nde 500 bin kişinin, Anıtkabir’de ise 1 milyon kişinin sokağa çıktığını hatırlattı.

Yıldırım, camianın küçülmesine izin vermemek için aday olduğunu belirterek, "Biz böyle bir camiayız. Ama bu camiayı küçültmek içi her şeyi yapıyoruz, ben büyütmek için aday oldum." dedi.

Başkanlık isteğiyle hareket etmediğini dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse 'Aziz Yıldırım başkanlık istiyor.' diye düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. Böyle bir derdim yok. Hiçbir zaman kabul etmiyorum. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş, 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz, şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Birlik ve beraberliği sağlayacağız, araya nifakları sokmayacağız. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'u yaşamıştır ve mücadelesini yapmıştır. 3 Temmuz'da başkan olduğum için lider bendim. Ama bu mücadeleyi camia yapmıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir."

Kavga istemediklerini ancak Fenerbahçe’nin hakkını korumaktan geri durmayacaklarını söyleyen Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. 1998'de kurulup sonrasında önemli görevleri alan bir grup gibi yeni bir yönetim kuruyoruz. Ayın 22'sinde bu arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Onlar da uzun yıllar kulübe hizmet edecekler. Tribünlerde, dışarıda, içeride, nerede olursak olalım, birbirimize saygılı olalım. Futbolcumuza, antrenörümüze sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım. 'Şöyle para koyacağım.' diyorlar. Biz hiçbir zaman para konuşmadık. Fenerbahçe ne isterse yapar, yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. Trollere de inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız. Her şey şeffaf ve açık olacak. İnşallah göreve geliriz. Bu da sizin oylarınıza bağlı ve bunu sizlerden rica ediyoruz. En iyi günler hepimizin olacak."

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım’a hediye takdim edildi. Fotoğraf çekiminin ardından organizasyon sona erdi.

