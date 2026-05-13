Galatasaray Başkanı Özbek: “Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park’ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

“Taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız”

Toplantıda divan kurulu üyelerine hitap eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs aylarında yaşadığı başarı geleneğine dikkati çekerek, futbol takımının elde ettiği şampiyonluğun camiada büyük gurur oluşturduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Özbek, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarlara teşekkür ederek, "Futbol takımımız, üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğu alarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta hocamız Okan Buruk'a, teknik ekibe, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza gönderiyorum. Onların desteğiyle bu başarıya ulaştık. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupasını alacağız. Taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bütün taraftarlarımızı şampiyonluk coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. “dedi.

“Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Yaklaşık 23 aydır başkanlık görevini sürdürdüğünü belirten Özbek, bu süreçte Galatasaray için en iyi şekilde çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Görev sürecinde kendilerine destek veren isimlere teşekkür eden Özbek, yeni dönem için de göreve talip olduklarını vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

"Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu dönemde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönem listemizde yer almayan ama her zaman bize destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar, her zaman Galatasaray'ın başarısı için çalıştı. Şimdi 2 sene daha bu göreve talibiz. Zor dönemler geçirdik. Bizi durdurmak isteyenler oldu. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray'ı' olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunun için elimizde önemli bir fırsat var. Bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için çalışacağım."

“23 Mayıs’taki seçime herkesi davet ediyorum”

Yeni dönemde yönetim kurulunda birlikte çalışacağı isimleri kürsüye çağıran Özbek, 2026-2028 dönemi için üyelerden destek isteyeceklerini ifade etti.

Özbek, kulübün önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılında seçtiğiniz yönetim, süresini doldurdu. 2026-2028 dönemlerinde buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak için sizden yetki ve destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. 23 Mayıs'taki seçime de herkesi davet ediyorum."