GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Spor Galatasaray Başkanı Özbek: “Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Galatasaray Başkanı Özbek: “Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğa ulaşmasının ardından teknik heyete, oyunculara, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür etti.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Başkanı Özbek: “Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park’ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

“Taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız”

Toplantıda divan kurulu üyelerine hitap eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs aylarında yaşadığı başarı geleneğine dikkati çekerek, futbol takımının elde ettiği şampiyonluğun camiada büyük gurur oluşturduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Özbek, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarlara teşekkür ederek, "Futbol takımımız, üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğu alarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta hocamız Okan Buruk'a, teknik ekibe, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza gönderiyorum. Onların desteğiyle bu başarıya ulaştık. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupasını alacağız. Taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bütün taraftarlarımızı şampiyonluk coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. “dedi.

“Geleceğin Galatasaray’ı için çalışacağım”

Yaklaşık 23 aydır başkanlık görevini sürdürdüğünü belirten Özbek, bu süreçte Galatasaray için en iyi şekilde çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Görev sürecinde kendilerine destek veren isimlere teşekkür eden Özbek, yeni dönem için de göreve talip olduklarını vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

"Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu dönemde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönem listemizde yer almayan ama her zaman bize destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar, her zaman Galatasaray'ın başarısı için çalıştı. Şimdi 2 sene daha bu göreve talibiz. Zor dönemler geçirdik. Bizi durdurmak isteyenler oldu. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray'ı' olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunun için elimizde önemli bir fırsat var. Bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için çalışacağım."

 “23 Mayıs’taki seçime herkesi davet ediyorum”

Yeni dönemde yönetim kurulunda birlikte çalışacağı isimleri kürsüye çağıran Özbek, 2026-2028 dönemi için üyelerden destek isteyeceklerini ifade etti.

Özbek, kulübün önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılında seçtiğiniz yönetim, süresini doldurdu. 2026-2028 dönemlerinde buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak için sizden yetki ve destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. 23 Mayıs'taki seçime de herkesi davet ediyorum."

 

#dursun özbek
#galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
#Spor / 09 Mayıs 2026
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
#Spor / 09 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Aziz Yıldırım, seçim öncesi Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu
Aziz Yıldırım, seçim öncesi Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu
Dursun Özbek, Galatasaray tarihinin en uzun görev yapan ikinci başkanı olmaya hazırlanıyor
Dursun Özbek, Galatasaray tarihinin en uzun görev yapan ikinci başkanı olmaya hazırlanıyor
Okan Buruk, Türk futbol tarihinin zirvesine bir adım daha mı yaklaşıyor?
Okan Buruk, Türk futbol tarihinin zirvesine bir adım daha mı yaklaşıyor?
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Arsenal-PSG oldu
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Arsenal-PSG oldu
Gündem
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Gündem
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
TFF ile VakıfBank arasında milli takımlar için sponsorluk anlaşması imzalandı
TFF ile VakıfBank arasında milli takımlar için sponsorluk anlaşması imzalandı
TBF ve Ülker arasında kapsamlı sponsorluk anlaşması imzalandı
TBF ve Ülker arasında kapsamlı sponsorluk anlaşması imzalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.