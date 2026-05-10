GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
22:13 Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
16:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi”
17:12 Aziz Yıldırım, seçim öncesi Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu
AjansHaber Spor 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor

8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festival, geleneksel sporlar, kültürel miras ve aile odaklı etkinlikleri aynı çatı altında buluşturacak.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Geleneksel sporların yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve farklı coğrafyaların aynı platformda buluşturulması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Her yıl artan ilgiyle büyüyen festival, bu yıl da farklı ülkelerden katılımcıları İstanbul’da bir araya getirecek. Organizasyonun, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Dünya kültürleri İstanbul’da buluşacak

Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcılar, kendi kültürel dokularını yansıtan etkinliklerle ziyaretçilerle buluşacak.

Geleneksel yaşam biçimlerinden el sanatlarına, sahne performanslarından tematik gösterilere kadar geniş bir içerik sunacak organizasyon, ziyaretçilere farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı verecek.

Festival alanında kurulacak oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim noktalarıyla geleneksel yaşamın izleri ziyaretçilere aktarılacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek

Etnospor Kültür Festivali, kapsayıcı yapısıyla her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye ulaşmayı amaçlıyor.

Çocuklara özel etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği deneyim noktaları ve interaktif oyunlar festival programında önemli yer tutacak.

Dezavantajlı gruplar için hazırlanan özel etkinlikler, erişilebilir atölyeler ve sahne performanslarıyla festivalin herkes için eşit ve anlamlı bir deneyim alanı oluşturması hedefleniyor.

Aile odaklı etkinlikler öne çıkacak

Festivalde oluşturulacak özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkati çekecek.

Ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayacak. Etnospor Kültür Festivali, bu yönüyle yalnızca bir etkinlik değil, geleneksel değerlerin yaşatıldığı ve toplumsal hafızanın canlı tutulduğu güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkacak.

İstanbul’da düzenlenecek festival, ziyaretçilerini geleneksel sporlar, kültürel miras ve farklı coğrafyaların zenginlikleriyle buluşturacak.

#8. Etnospor Kültür Festivali
#Dünya Etnospor Birliği
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Fenerbahçe’de seçim hareketliliği: Hakan Safi adaylığını açıkladı
Fenerbahçe’de seçim hareketliliği: Hakan Safi adaylığını açıkladı
AYM, Fenerbahçe otobüs saldırısı dosyasında ihlal olmadığına hükmetti
AYM, Fenerbahçe otobüs saldırısı dosyasında ihlal olmadığına hükmetti
Dursun Özbek, Galatasaray tarihinin en uzun görev yapan ikinci başkanı olmaya hazırlanıyor
Dursun Özbek, Galatasaray tarihinin en uzun görev yapan ikinci başkanı olmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı: Yıldırım’dan “birlik” çağrısı, Safi’den “şampiyonluk” sözü
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı: Yıldırım’dan “birlik” çağrısı, Safi’den “şampiyonluk” sözü
Gündem
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Gündem
Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”
Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.