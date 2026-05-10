8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Geleneksel sporların yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve farklı coğrafyaların aynı platformda buluşturulması amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Her yıl artan ilgiyle büyüyen festival, bu yıl da farklı ülkelerden katılımcıları İstanbul’da bir araya getirecek. Organizasyonun, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Dünya kültürleri İstanbul’da buluşacak

Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcılar, kendi kültürel dokularını yansıtan etkinliklerle ziyaretçilerle buluşacak.

Geleneksel yaşam biçimlerinden el sanatlarına, sahne performanslarından tematik gösterilere kadar geniş bir içerik sunacak organizasyon, ziyaretçilere farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı verecek.

Festival alanında kurulacak oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim noktalarıyla geleneksel yaşamın izleri ziyaretçilere aktarılacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek

Etnospor Kültür Festivali, kapsayıcı yapısıyla her yaştan ve her kesimden ziyaretçiye ulaşmayı amaçlıyor.

Çocuklara özel etkinlik alanları, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği deneyim noktaları ve interaktif oyunlar festival programında önemli yer tutacak.

Dezavantajlı gruplar için hazırlanan özel etkinlikler, erişilebilir atölyeler ve sahne performanslarıyla festivalin herkes için eşit ve anlamlı bir deneyim alanı oluşturması hedefleniyor.

Aile odaklı etkinlikler öne çıkacak

Festivalde oluşturulacak özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkati çekecek.

Ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayacak. Etnospor Kültür Festivali, bu yönüyle yalnızca bir etkinlik değil, geleneksel değerlerin yaşatıldığı ve toplumsal hafızanın canlı tutulduğu güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkacak.

İstanbul’da düzenlenecek festival, ziyaretçilerini geleneksel sporlar, kültürel miras ve farklı coğrafyaların zenginlikleriyle buluşturacak.