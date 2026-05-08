Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayiinin geldiği noktaya ilişkin önemli mesajlar vererek, "Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılış töreninde sektör temsilcileri, yabancı heyetler ve vatandaşlara hitap etti.

Küresel ölçekte büyük bir ilgiye sahne olan organizasyonda konuşan Erdoğan, katılımcıları selamlayarak başladığı sözlerinde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yıldızlarının buluştuğu bu stratejik platformda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Fuarımız alanında bir markaya dönüştü"

Savunma ve uzay teknolojilerindeki gelişimin sergilendiği fuarın önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının bir araya geldiği SAHA 2026'nın bu anlamlı programında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. SAHA 2026'ya dünyanın farklı yerlerinden iştirak eden değerli bakanlara, bakan yardımcılarına, genelkurmay başkanlarına, kuvvet komutanlarına, heyet üyelerine ve tüm ziyaretçilerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Himayelerimizde gerçekleştirilen ve alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın; savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın idaresinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı ve sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Erdoğan, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline gelen yapıya vurgu yaparak takdirlerini şu sözlerle paylaştı:

"Kara, deniz, havacılık, uzay ve güvenlik alanlarında geliştirdikleri ürünlerle fuarda boy gösteren tüm şirketlerimize en kalbi tebriklerimi iletiyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımı ile Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul ailesini yürekten kutluyorum."

Sektördeki koordinasyonun ve kolektif başarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Sektördeki 4500'ü aşkın firmamızın uyum ve koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığımızı; kolektif çabaların hasılası olan bu başarı hikayesinin altında imzası bulunan şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve kuruluşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin; bu gayretlerinizi hem ülkemiz hem dost ve kardeşlerimiz hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın."

“203 ürün ilk kez görücüye çıktı"

Fuarın ulaştığı rekor seviyedeki verileri paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin küresel savunma arenasındaki yükselişini şu verilerle aktardı:

“Bu sene 5’incisi tertiplenen fuarımızı, hamdolsun yeni rekorlarla, yeni anlaşmalarla ve yeni iş birlikleri ile taçlandırmanın haklı kıvancı içindeyiz. SAHA 2026'ya 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere toplam 1763 firma katıldı. Fuarda, sahip oldukları yeni özelliklerle göz dolduran 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti, sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur: Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir."

Tam bağımsızlık hedefine olan inancını yineleyen Erdoğan, başarı tablosunun arkasındaki emeğe şu sözlerle değindi:

"Türkiye; savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz on yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan yüz bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.”

“Güvenlik, artık yalnızca tek bir ana hapsedilemez"

Modern savaş konseptindeki değişime ve güvenlik anlayışındaki dönüşüme işaret eden Erdoğan, savunma stratejilerinin bütüncül yapısına vurgu yaptı:

"Dünyamız hızla değişirken, harp sanayimiz köklü bir dönüşüm sürecinden geçerken, bundan elbette güvenlik kavramı da nasibini alıyor. Bir defa şunu hepimiz görebiliyoruz: Bugün geldiğimiz noktada güvenlik, artık yalnızca tek bir alana, tek bir sahaya, tek bir sanayi koluna hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye, tedarik zincirinden geri bildirime; güvenlik her yönüyle bütüncül bir konsepttir. Aynı şekilde, bugün bir ülkenin caydırıcılığı, sahip olduğu platformların sayısıyla ölçülecek eşiği de çoktan aşmıştır."

Teknolojik üstünlüğün belirleyici unsurlarını sıralayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Envanterinizdeki platformları hangi yazılımla yönettiğiniz, bunlarda hangi sensörleri kullandığınız, bu ürünler için hangi motorları geliştirdiğiniz ve hangi mühimmatı ne kadar sürede üretebildiğiniz önemlidir. Siber saldırılara, elektronik harp tehditlerine, insansız sistemlere ve hibrit savaş yöntemlerine karşı ne denli hazırlıklı olduğunuz belirleyicidir. Bölgemizde ve dünyada son dönemde meydana gelen savaş ve çatışma ortamlarında bu gerçeklere bir kere daha şahitlik ettik. Yapay zekadan insansız araçlara, otonom sistemlerden karar destek mekanizmalarına uzanan geniş bir yelpazede muharebe sahasının nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık olduk, olmaya da devam ediyoruz."

"Dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir"

Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesiyle küresel sistemdeki rolünü tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli imkanlarla geliştirilen projeleri şu şekilde ifade etti:

"Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye; yeni nesil Milli Muharip Uçağını, İnsansız Savaş Uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten; elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren; tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden; velhasıl denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir."

Milli kapasitenin geldiği seviyeyi gurur verici bulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek SAHA 2026'da sergilenen gurur verici ürünlerimiz, gerekse geçen hafta açıklanan ihracat rakamlarımız ne demek istediğimizi çok net anlatırken aynı zamanda ülkemizin ulaştığı seviyeyi de ortaya koyuyor. Burada tek tek isimlerini saymaya kalksak değil saatler, günler sürecek ürünleri, projeleri, tasarımları ve çalışmaları sizler zaten gördünüz. İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine bizzat tanıklık ettiniz."

"Savunma ve havacılık ihracatımız 10 milyar doları aştı”

Göreve geldikleri günden bu yana yaşanan ekonomik ve endüstriyel dönüşümü rakamlarla ortaya koyan Cumhurbaşkanı, ihracat hedeflerini paylaştı:

"Aynı iftihar tablosuyla ihracat tarafında da karşılaşıyoruz. Bakınız, biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda sadece 248 milyon dolardı. Türkiye savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık."

Mevcut ivmenin 2026 yılındaki yansımasına değinen Erdoğan, şunları ekledi:

"Nisan ayı ihracat rakamları geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Savunma ve havacılık ihracatımız nisanda 962 milyon dolara yükseldi. 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. Böylece ilk dört ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani bundan 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı aşağı yukarı bir haftada gerçekleştiriyor. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kısa vadede hedefimiz 10 milyar doları aşarak bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmaktır. İnşallah genişleyen uluslararası iş birliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile bu hedefimize de vasıl olacağız."

"Görünür görünmez nice engelle karşılaştık"

Başarıya giden yolda karşılaşılan zorlukları ve engelleme girişimlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"Tabii burada şu gerçeğin de altını önemle çizmek istiyorum: Milletimizin göğsünü kabartan; dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil; içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da 'suret-i haktan' görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik."

Sektörün gelişimine yönelik içeride ve dışarıda üretilen spekülatif engellere değinen Erdoğan, şunları paylaştı:

"Şurası son derece dikkat çekicidir: Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. 'Başımıza yeni icat çıkarmayın' dediler. 'Dışarıdan almak daha kolay' dediler. 'Ekonomik olarak fizibıl değil' dediler. 'Savunma sanayii yatırımları verimsiz' dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da 'balıklar ürküyor' gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar."

“Yapamazsınız diyenlere cevabımızı başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik"

Olumsuz propagandalara kulak asmadıklarını ve üretmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. 'Balıklar ürküyor' diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. 'Yapamazsınız' diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik."

Savunma sanayiinin öncü isimlerini rahmetle anan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Nuri Killigillerin, Şakir Zümrelerin, Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların canlarını koruyarak ortaya koydukları sabırla yürüyerek savunma sanayiinde hamdolsun bugünkü seviyelere ulaştık. Aralarında merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin de olduğu Türk savunma sanayiinin öncülerini bugün bir kez daha rahmetle yad ediyor, Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum. Vecihi Hürkuş'un havacılıkta yıllar önce yükselttiği bayrağı rahmetli Özdemir Bayraktar, insansız hava araçlarında doruklara çıkarmış; göklerde büyük bir gururla dalgalandırmıştı. İnanıyorum ki onun izinden gidenler bu emanete hakkıyla sahip çıkacak, Türk savunma sanayiinin şanını yüceltmeye devam edeceklerdir."

“Böyle bir millete diz çöktürmek kolay değildir"

Ulusal güvenliğin temel direğinin milletin birliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "iç cephe" kavramı üzerinden şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayii ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası bizim 'iç cephe' olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir. Şurası bir hakikattir ki milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kavi ve kuvvetli olur. Kader ve istikbal birliği yapmış, ortak değerler etrafında kenetlenmiş, aynı ideallere gönül vermiş bir halkı dışarıdan müdahalelerle teslim almak, böyle bir millete diz çöktürmek kolay değildir. Fakat içeride sızıntı varsa, iç cephede gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyor ve kanıyorsa; böyle bir durumda millet ayakta kalamaz."

Mehmet Akif Ersoy’un tarihi uyarılarını hatırlatan Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Bunu istikbal ve istiklal harbimizin en hararetli günlerinde merhum Mehmet Akif, Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşmada şöyle dile getirmişti: 'Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğünde yıkılır.' Dün olduğu gibi bugün de yarın da meselenin nirengi noktası işte budur."

“Her mücadeleyi iç cephemizi tahkim ederek kazandık"

Tarihsel süreçte kazanılan zaferlerin birlik ruhuyla mümkün olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bizim binlerce yıllık tarihimizin neredeyse her devri mücadeleyle geçmiştir. Hem devlet hem de millet olarak verdiğimiz her mücadeleyi iç cephemizi tahkim ederek kazandık. Yeri geldi top seslerini yavrularımıza ninni yaptık. Yeri geldi aç kaldık, susuz kaldık, silahsız kaldık, mühimmatsız kaldık ama hiçbir zaman inancımızı yitirmedik, yeise kapılmadık. Birlik ve bütünlüğümüzden ödün vermedik. Harim-i ismetimize uzanan kirli ellere teslim olmadık. Biz de iktidarlarımız boyunca maruz kaldığımız nice saldırıyı, nice darbe girişimini, bekamızı hedef alan nice kuşatmayı işte bu ruhla püskürttük."

"Terörsüz Türkiye süreci büyük bir vizyonun adıdır"

Türkiye'nin stratejik gelecek vizyonu olan "Terörsüz Türkiye" hedefine dair kararlılığını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım: Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci; Türkiye’yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı’dır."

Hedefe giden yolda azimle yürümeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye menziline giden yolun mihmandarı aynı şekilde Cumhur İttifakı’dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir. Bu hedefe ezber kalıplarla değil; basiretli, cesaretli, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı özgüvenli yaklaşım ile kararlı adımlarla varılabilir. Türkiye, devleti ve milletiyle yaklaşık yarım asırlık başarılı mücadelesinin ardından terörden kurtulma iradesini ortaya koymuş, terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilemiştir. Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası, kutlu emaneti vardır. Bu iradenin temelinde 'Vatan sağ olsun' diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Bu iradenin temelinde şehit eşleri, şehit çocukları, şehit yakınlarımız vardır; gazilerimizin fedakarlıkları vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal uzlaşı ve kardeşlik mesajıyla tamamladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Allah’ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Muhabbet iklimini çok sağlam bir şekilde tesis edip kardeşlik bilincini güçlendirerek, husumet duvarlarını tek tek yıkıp fitnelerin kökünü kurutarak, terörün kanlı ve karanlık gölgesini sebepleriyle birlikte bu toprakların üstünden tamamen kaldırarak; aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini tüm dünyaya inşallah hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz, Allah’ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle SAHA EXPO 2026’nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor; fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, katkı veren herkesi tekrar tebrik ediyor, katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum."