Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde yaşanan silahlı olay paniğe neden oldu. Fabrika Mahallesi’nde bulunan ortaokul ve anaokulu yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle çevredeki iş yerlerine ateş açtı. Olay sırasında okul önünde bulunan öğrenci velileri ve çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Polis ekipleri, silahlı şahsı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

“Kadınlar kaçıştı”

Olay anına tanıklık eden Yunus Gençer, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı.”

Hedefin okul olmadığı ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, olayın okulları ya da öğrencileri hedef alan bir saldırı olmadığı belirlendi.

Silahlı şahsın, ağabeyiyle yaşadığı aile içi anlaşmazlık nedeniyle hareket ettiği ve tartışmanın büyümesi üzerine silah kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.