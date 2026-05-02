PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen DASAL tarafından üretilen PUHU C75 Kargo İHA, güvenlik güçlerinin envanterine girişinin ardından muharebe sahası ve zorlu çevresel koşullarda başarılı performans sergiledi.

Çevik ve modüler yapısıyla öne çıkan sistem, hem sivil hem askeri görevlerde kullanılabiliyor. Elektronik harp koşullarına dayanıklı yapısı ve otonom uçuş kabiliyetiyle dikkat çeken PUHU C75, gece-gündüz kesintisiz görev icra edebiliyor.

SAHA 2026’da savunma sanayisi vitrine çıkıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen fuarda, insansız hava araçları başta olmak üzere birçok yerli ve milli savunma sistemi tanıtılacak.

Kritik lojistik görevler için geliştirildi

PUHU C75 sağlık malzemesi, gıda, arama-kurtarma ekipmanı ve askeri teçhizat gibi yükleri riskli bölgelere ulaştırabiliyor. Kara ulaşımının mümkün olmadığı alanlarda operasyonel süreklilik sağlıyor.

Sistem, özellikle doğal afet ve acil durum senaryolarında hızlı ve güvenli lojistik çözüm sunuyor.

PUHU C100 ile yeni nesil kapasite

DASAL, PUHU C75’ten elde edilen tecrübeyle yeni nesil PUHU C100 Kargo İHA sistemini geliştirdi.

100 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU C100daha uzun menzil, yüksek hız ve otonom görev planlama özellikleriyle öne çıkıyor. Sistem, iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle yük bırakabiliyor ve farklı üslerde yeniden göreve hazırlanabiliyor.