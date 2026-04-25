Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü, Conkbayırı Anıtı’nda gerçekleştirilen törenle tamamlandı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı’nda başlayan program, şehitlere saygı amacıyla yapılan top atışıyla açıldı. Katılımcılara çorba ikram edilmesinin ardından sabah namazı kılındı.
Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından sona eren etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy’un da aralarında bulunduğu grup, bir saat süren yürüyüş sonrası Conkbayırı’ndaki tören alanına ulaştı.
Programda, 57. Alay’ın kahraman askerleri dualar ve saygı duruşuyla anıldı.