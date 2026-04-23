Türk Yıldızları’ndan Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası ile Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Hamidiye Tabyası’nda toplanan vatandaşlar, savaş uçaklarının sergilediği etkileyici manevraları ilgiyle takip etti. Gösteri sırasında birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Çanakkale Boğazı semalarında yaklaşık yarım saat süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.



