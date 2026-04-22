Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Kantarlı köyünde meydana gelen heyelan, kısa süreli paniğe neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yolu kapatmasının ardından Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kapanan yolu açmak için iş makinesiyle çalışma yürütüldüğü sırada ikinci bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin üzerine doğru geldiğini fark eden operatör, hızla geri manevra yaparak tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Korku dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bölgede yol açma çalışmaları kontrollü şekilde sürdürülüyor.



