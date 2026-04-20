Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu

Bursaspor, Türkiye’nin tüm profesyonel lig kategorilerinde şampiyonluk kupası kaldıran ilk ve tek kulüp olarak tarihe geçti.

Birleşmeden doğan güç küllerinden yeniden doğuyor

​1963 yılında Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor tek çatı altında toplanmasıyla kurulan, renklerini Bursa’nın doğasından alan bu köklü çınar, son yıllarda yaşadığı buhranı geride bırakıyor. 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak Avrupa’nın devler sahnesinde boy gösteren kulüp, 2019 itibarıyla başlayan ve 3. Lig’e kadar uzanan mali ve sportif gerileme dönemine dur dedi.

​Enes Çelik yönetiminde yeniden diriliş süreci

​Bursaspor’un bu hızlı geri dönüşündeki asıl mimar, yönetimdeki istikrarı sağlayan Başkan Enes Çelik ve ekibi oldu. Mali darboğazı aşmak için başlatılan bağış kampanyalarıyla camiayı kenetleyen yönetim, yıllardır aşılamayan transfer tahtası engelini de ortadan kaldırdı.

​Yeşil-beyazlı camia alt ligleri süpürdü

Transfer engelinin kalkmasıyla kurulan güçlü kadro, 3. Lig’i domine ettikten sonra aynı istikrarı 2. Lig’de de sürdürdü. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursa ekibi, 33 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi 1 hafta kala zirvede tamamlamayı başardı.

​Tribünde Süper Lig standartları

​Bursaspor’un bu liglerdeki mücadelesini farklı kılan en önemli unsur taraftarı oldu. Alt lig kategorilerinde yer almasına rağmen iç saha maçlarının büyük bölümü kapalı gişe oynandı. Maç başına ortalama seyirci sayısı 40 bin seviyelerine kadar yükseldi. Şampiyonluğun ilan edildiği Somaspor karşılaşmasında ise 45 bin 450 biletli seyirci tribünlerde yer alarak, alt ligler için ulaşılması güç bir rekora imza atıldı.