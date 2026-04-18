Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken golün ardından oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip, 35. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Galatasaray bu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanma çabası gösteren başkent ekibi, 66. dakikada Niang’ın golüyle umutlanarak farkı bire indirdi. Ancak bu çaba geri dönüş için yeterli olmadı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Galatasaray, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak dev derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise Kocaelispor’u ağırlayacak.

Sane’nin golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi

Galatasaray’ın Leroy Sane’yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Gol orucu 742 dakika sonra sona erdi

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.