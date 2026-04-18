10:42 HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
10:39 Edirne ve İstanbul’da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:00 İstanbul Boğazı’nda sis etkisi: Gemi trafiği askıya alındı
22:58 Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
22:31 Litvanya Dışişleri Bakanı: “Türkiye ile harika iş birliğimiz var”
21:16 İzlanda’dan Türkiye ve NATO Zirvesi’ne güven mesajı
20:12 Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
19:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu’nu kabul etti
AjansHaber Spor Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2

Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken golün ardından oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip, 35. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Galatasaray bu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanma çabası gösteren başkent ekibi, 66. dakikada Niang’ın golüyle umutlanarak farkı bire indirdi. Ancak bu çaba geri dönüş için yeterli olmadı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Galatasaray, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak dev derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise Kocaelispor’u ağırlayacak.

Sane’nin golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi

Galatasaray’ın Leroy Sane’yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Gol orucu 742 dakika sonra sona erdi

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
#Spor / 17 Nisan 2026
Süper Lig’de son viraj: Şampiyonluk düğümü derbide çözülebilir
Süper Lig’de son viraj: Şampiyonluk düğümü derbide çözülebilir
#Spor / 17 Nisan 2026
Gündem
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Gündem
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
“FIFA Arena” projesinin Türkiye etabı Riva’da hayata geçirildi
“FIFA Arena” projesinin Türkiye etabı Riva’da hayata geçirildi
