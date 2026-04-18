Shekerinska ADF 2026’da NATO’nun önceliklerini değerlendirdi

Shekerinska, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026’ya katılmak üzere geldiği Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nato gündeminde savunma ve Ukrayna desteği

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, geçen yıl Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinin ağırlıklı olarak savunma harcamaları, yatırımlar ve Ukrayna’ya destek üzerine yoğunlaştığını ifade ederek, “Ankara’daki zirvede de verilen bu taahhütlerin sonuçlarına odaklanacağız.” dedi.

Almanya ve Türkiye başta olmak üzere birçok NATO üyesinin savunma alanında yeni adımlar attığını söyleyen Shekerinska, “Ankara’da şunu görmek istiyoruz: Tüm müttefiklerin bu gidişatın net bir şekilde değiştiğini ortaya koyması. Daha güçlü Avrupa müttefikleri ve savunmaya yönelik artan Avrupa yatırımları, NATO’yu da kesinlikle daha güçlü hale getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya yönelik desteğin önemine de değinen Shekerinska, Ankara’daki zirveden güçlü bir mesaj beklediklerini belirterek, “Çünkü Ukrayna’da ne olursa bu, Avrupa güvenliğini ve İttifak’ın gelecek yıllarını etkiler.” görüşünü paylaştı.

Yük paylaşımı ve Türkiye’nin rolü

Shekerinska, ABD’nin uzun süredir Avrupalı müttefiklerin daha fazla savunma yatırımı yapması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, “ABD’nin taahhüdü her zaman güçlüydü. Onların beklentisi ise buna karşılık bizim de taahhütte bulunmamız. Bizim yapmamız gereken, yükü paylaşmak. Daha çok yatırım yapacağız, daha çok üreteceğiz ve Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Yük paylaşımına ilişkin değerlendirmelerinde, “Tüm Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın, ABD’den yükü tek başına üstlenmesini beklediği zamanlar artık yok. Tüm müttefiklerimiz, güçlü milletler, bu yük paylaşımı ve yük değişimini üstlenmeye muktedir ve isteklidirler. Bunu yaparak kolektif güvenliğe, 5. maddeye bağlılığımızı da güçlendiriyoruz. NATO’nun iyi olduğu nokta da bu: Daha zor, daha tehlikeli hale gelen bir dünyaya kendini uyarlamak. Geçmişteki komisyon gelirleri artık yok, bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde yapılan Hürmüz Boğazı ve uluslararası ticaret görüşmelerine de değinen Shekerinska, bu girişimlerin olumlu olduğunu söyledi.

ABD’nin Avrupa’daki rolüne ilişkin soruya yanıt veren Shekerinska, Avrupa ve Kanada’nın güçlendirilerek NATO’nun daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin küresel sorumluluklarına da dikkat çeken Shekerinska, konvansiyonel caydırıcılıkta Avrupa ve Kanada’nın daha fazla rol üstleneceğini ifade etti.

“Türkiye, neredeyse 75 yıldır hepimiz için çok önemli bir müttefik olmuştur”

Türkiye’ye yönelik değerlendirmesinde ise, “Türkiye, neredeyse 75 yıldır hepimiz için çok önemli bir müttefik olmuştur. İttifak’taki en güçlü ikinci orduya sahipsiniz. Birçok operasyon ve misyonumuza katıldınız ve liderlik ettiniz. Savunma sanayisine bağlılığınız çok güçlü.” dedi.

Türkiye’nin NATO tatbikatlarındaki aktif rolüne dikkat çeken Shekerinska, “Dolayısıyla farklı müttefiklerin bu tür katkıları (NATO’yu) İttifak’ı daha güçlendiriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Türk hava unsurlarının Estonya’daki görevine de değinen Shekerinska, “Bu yılın ikinci yarısında Türk uçakları, hava devriyesine katılmak üzere Estonya’ya gidecek. Bu, dayanışmadır. Bu, İttifak içinde birlik sağlayan güçtür ve Ankara Zirvesi’nde de odaklanacağımız konu budur.” ifadelerini kullandı.

İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili değerlendirmesinde NATO’nun hızlı müdahale kapasitesine dikkat çeken Shekerinska, müttefiklerin sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını belirterek, “Türkiye’nin de kesinlikle bunlardan biri olacağından eminim.” dedi.