Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz"

Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Belek’teki NEST Kongre Merkezi’nde basınla bir araya gelen Kurum, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine ilişkin hedef ve hazırlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz”

Bakan Kurum, "Gerek Rus boru hattında gerek fosil yakıtların azaltılması noktasında gerek de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda temiz enerjiye ulaşmak zorundayız. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji krizini bir daha yaşamak istemiyoruz." dedi. 

Antalya'dan 196 ülkenin, ülke liderlerinin, bakanların katılımıyla tüm dünyaya mesajlar vermek istediklerini belirten Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir süreci yürütmek istediklerini kaydetti. 

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar herkesin içinde yer aldığı bir COP31 düzenleyeceklerini, halkların ve devletlerin de kendilerinden beklentisinin bu olduğunu ifade eden Kurum, sonuç odaklı bir konferans istediklerini vurguladı.

"Dünyada hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığını görüyoruz"  

COP31'in, 3 temel sacayağı olan diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine odaklandığını aktaran Kurum, "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz. Dünyada hala 700 milyon insanın elektriğe ulaşamadığını görüyoruz. 2 milyar insanın da yine ilkel ısınma kaynakları ile ısındığını görüyoruz. Bir tarafta maalesef gıda krizi ile karşı karşıya olmuş toplumlar var. Dolayısıyla yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, sıfır atık, iklim dirençli şehirler, sanayide ve ekonomide yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka gibi birçok konuyu gündeme taşıyacağız." dedi.

Önceki dönem COP başkanları ile uyum içerisinde süreci yürüteceklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Rusyalı dostlarımızla süreci yakından takip ediyoruz. Her ülkenin beklentisini biliyoruz. Bu beklentiler çerçevesinde ortak mutabakat zemininde bir araya geleceğiz. Gerek Rus boru hattında gerek fosil yakıtların azaltılması noktasında gerek de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda temiz enerjiye ulaşmak zorundayız. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji krizini bir daha yaşamak istemiyoruz. Çünkü bu manada artık halklar bizden netice istiyor. Söz değil eylem istiyor. bunu başarılı şekilde uygulamak istiyoruz. Geleceğin COP'u olsun istiyoruz."

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreterliği ve taraf ülkelere ilk mektubunu gönderdi
COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreterliği ve taraf ülkelere ilk mektubunu gönderdi
#Gündem / 15 Nisan 2026
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Yurtta yağışlar bitiyor sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı bilanço: 9 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyeti ile görüştü
Ataşehir Belediyesine rüşvet ve örgüt soruşturması: 18 gözaltı, 45 adrese operasyon
Ataşehir Belediyesine rüşvet ve örgüt soruşturması: 18 gözaltı, 45 adrese operasyon
