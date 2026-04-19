GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu

Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye’nin Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile uluslararası ölçekte Münih Güvenlik Konferansı benzeri bir platform oluşturduğunu yazdı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Der Spiegel: Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile “Münih Güvenlik Konferansı” benzeri bir platform oluşturdu

Derginin internet sitesinde yayımlanan “Erdoğan barış güvercini oluyor” başlıklı haberde, şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın büyük bir kısmının katılımıyla sahnenin domine edildiği, Türk versiyonu Münih Güvenlik Konferansı niteliğinde bir platform oluşturdu.”

Geniş katılım

Haberde, ADF’nin beşinci yılında yaklaşık 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcının 52 farklı görüşme formatında bir araya geldiği belirtildi. Katılımcılar arasında 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 başbakan yardımcısı ve 50 bakanın bulunduğu ifade edildi.

Türkiye’nin rolü

Türkiye’nin, Batı dünyasının ötesindeki ülkeleri de kapsayan bir konferans düzenlediği ve güvenilir bir ortak imajını güçlendirmeye çalıştığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye’nin çatışan taraflar arasında arabuluculuk yaptığı ve İran, Rusya ile Ukrayna başta olmak üzere çeşitli krizlerde çözüm arayışlarına katkı sunduğu kaydedildi.

Analizde, Batı’da büyük ölçüde dışlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da foruma katıldığı ve görüşlerini ayrı bir konuşma formatında sunduğu belirtildi.

Ayrıca İngiltere, Avusturya, Litvanya, Letonya ve Portekiz dışişleri bakanlarının da foruma katılan isimler arasında yer aldığı aktarıldı.


 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Der spiegel
#Hakan Fidan
#Türkiye
#Almanya Basını
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.