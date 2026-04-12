ABD Başkanı Trump: “İran’ın yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sürece başlayacağını belirtti.

“İran, Hürmüz Boğazı’nı açma sözü verdi ve bunu bilerek yerine getirmedi” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Donanmamıza, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız.”

Mayın temizleme operasyonu

Trump ayrıca, “İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız.” dedi.

ABD Başkanı, İran’ın nükleer programına ilişkin tutumunu da yineleyerek, “En başından beri, yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak.” ifadelerini kullandı.



