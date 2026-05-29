18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
AjansHaber Gündem IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı

IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başkanları, Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu bildirdi.

IMF’den yapılan açıklamaya göre, dört kurumun başkanları, çatışmanın ekonomik etkilerine karşı kurumsal müdahaleyi artırmak amacıyla oluşturulan üst düzey koordinasyon grubu kapsamında 28 Mayıs’ta bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, savaşın ülkeler ve bölgeler genelinde enerji arzı, gıda güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerinde “önemli ve oldukça asimetrik” etkiler yarattığı belirtildi.

Açıklamada, küresel ekonominin direnç göstermeyi sürdürdüğü ancak çatışmanın etkilerinin özellikle kırılgan ekonomiler üzerinde daha ağır hissedildiği ifade edildi.

Ortak açıklamada, “Daha yüksek yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlik, istihdam ve geçim kaynaklarına yönelik riskler, en savunmasız ülkeleri orantısız şekilde etkiliyor. Birçok ülke ekim sezonuna girerken artan gübre fiyatları özellikle endişe verici.” ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı kaynaklı arz kayıplarına da dikkat çekilen açıklamada, küresel petrol stoklarının rekor hızda azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Gemi trafiği akışı normale dönmezse, kuzey yarım kürede yaz aylarındaki en yüksek petrol talebi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla tükenmeye devam etmesi, yakıt güvenliği, piyasa koşulları ve daha geniş çaplı ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.

Dört kurum ayrıca, çatışmanın ekonomik etkilerinin yakından takip edilmesi, enerji ve gübre tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sorunların izlenmesi ve ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik desteğin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, hükümetlerin aldığı ekonomik önlemlerin takip edilerek şeffaflığın artırılacağı ve ortaya çıkan risklere karşı ortak hareket edilmeye devam edileceği belirtildi.

