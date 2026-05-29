29 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
11:16 Dışişlerinden Solingen mesajı: “Irkçılıkla mücadelemiz sürecek”
10:08 İsrail’den Lübnan’a bayram saldırısı: 28 ölü, onlarca yaralı
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 573. yılı dolayısıyla cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, gün boyunca düzenlenecek fetih etkinliklerine katılacağını belirtti.

Kısıklı’daki konutundan Ayasofya’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti. Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’un fethine ilişkin programların büyük bir coşkuyla sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması” programında yer alacağını söyledi.

Ayasofya’daki yoğunluğa işaret eden Erdoğan, “Ayasofya’da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih’ten Ayasofya’ya bugün bir yürüyüş yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, vatandaşlara lokum ikram etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul’da çeşitli gösteriler düzenleneceğini belirterek, “Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul’da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.” dedi.

Açıklamasının ardından vatandaşlara lokum dağıtan Erdoğan, bir gazetecinin uzattığı lokum için “Ben yemiyorum, dikkat ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Kamulaştırma bedelleri tek merkezde toplanacak
Kamulaştırma bedelleri tek merkezde toplanacak
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı
Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
Gündem
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
ABD’li milyarderin roketi test sırasında patladı
ABD’li milyarderin roketi test sırasında patladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.