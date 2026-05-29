Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, gün boyunca düzenlenecek fetih etkinliklerine katılacağını belirtti.

Kısıklı’daki konutundan Ayasofya’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti. Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’un fethine ilişkin programların büyük bir coşkuyla sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması” programında yer alacağını söyledi.

Ayasofya’daki yoğunluğa işaret eden Erdoğan, “Ayasofya’da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih’ten Ayasofya’ya bugün bir yürüyüş yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, vatandaşlara lokum ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul’da çeşitli gösteriler düzenleneceğini belirterek, “Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul’da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.” dedi.

Açıklamasının ardından vatandaşlara lokum dağıtan Erdoğan, bir gazetecinin uzattığı lokum için “Ben yemiyorum, dikkat ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.