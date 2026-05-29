Dışişlerinden Solingen mesajı: “Irkçılıkla mücadelemiz sürecek”

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Solingen faciasında yaşamını yitiren vatandaşların rahmet ve saygıyla anıldığı bildirildi.

Paylaşımda, saldırıda ailesinden 5 kişiyi kaybetmesine rağmen toplumsal barış ve sağduyu çağrılarıyla hafızalarda yer edinen Mevlüde Genç de anıldı.

Açıklamada, “Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç’i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz.” denildi.

Bakanlık ayrıca, yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin uluslararası platformlarda sürdürüleceği mesajını verdi.

5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı

29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde Genç ailesinin yaşadığı ev aşırı sağcı saldırganlar tarafından kundaklandı.

Yangında Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice Genç, Hülya Genç ve Saime Genç yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz’un, cezalarını tamamlamalarının ardından tahliye edildiği belirtilmişti.

Solingen faciasının ardından yıllarca barış, birlik ve beraberlik çağrıları yapan Mevlüde Genç, 2022 yılında hayatını kaybetmişti.