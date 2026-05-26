Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajla vatandaşların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Mesajında bayramın manevi iklimine ve toplumsal birliktelik ruhuna vurgu yapan Erdoğan, farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizlere de dikkat çekti.

Bayram tebriği ve manevi mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının başında vatandaşları ve İslam dünyasını selamlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletim, sevgili kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah’a hamdolsun diyorum.”

Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, ibadetlerin kabulüne ilişkin temennisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum.”

Gazze ve mazlum coğrafyalara dayanışma mesajı

Mesajında Gazze başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan insani krize dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkına destek mesajı verdi:

“Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.”

Kurban ibadetinin toplumsal boyutu

Kurban ibadetinin sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yakınlaşma anlamı taşıdığını vurgulayan Erdoğan, birlik çağrısında bulundu:

“Kurban, bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibarıyla aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek; böylece hem Allah’a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğergamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim; bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.”

Bölgesel krizler ve İsrail’in politikaları

Bölgesel gerilimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırı ve işgal politikalarının küresel etkilerine işaret etti:

“Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze’den Batı Şeria’ya, Doğu Kudüs’ten Lübnan’a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail’in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri; enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.”

Türkiye’nin istikrar adası vurgusu ve ekonomik göstergeler

Türkiye’nin bölgesel krizlere rağmen istikrarlı yapısını koruduğunu belirten Erdoğan, ekonomik ve savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye; ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini, başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.”

“Terörsüz Türkiye” hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin kararlılık mesajı verdi:

“Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye’ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapa sağlam, hızla yola devam ediyoruz.”

Yola çıkacakları uyardı: “Trafik kurallarına riayet edelim”

Mesajının sonunda başta kutsal topraklardaki hacı adaylarının ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yola çıkacakları da trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı:

“Bu düşüncelerle Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.”