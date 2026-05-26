CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor

CHP’de yargı kararının ardından gözler parti içi kurulların işleyişine çevrilirken, Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Parti Meclisi’ni toplaması bekleniyor.

MYK’nın yeniden şekillenmesi bekleniyor

Toplantıda, PM üyeleri arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi ve Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibindeki görev dağılımının netleşmesi öngörülüyor. Böylece CHP yönetiminde yeni dönemin yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

PM’de yer alamayacak isimler

25-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay sonucunda seçilen PM ve YDK üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine dönmüş olsa da bazı isimler mevcut görevleri veya farklı nedenlerle PM’de yer alamayacak.

PM’de bulunamayacak isimler şöyle:

• Belediye başkanı seçilenler: Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer.

• TBMM Başkanvekilleri: Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca.

• CHP Grup Başkanvekilleri: Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir.

• Partiden istifa eden: Eren Erdem.

• Vefat eden isim: Lale Karabıyık.

Yedek üyeler devreye girecek

Parti tüzüğü gereği boşalan üyeliklere, kurultayda aldıkları oy oranına göre yedek üyeler getirilecek. Daha önce PM yedek listesinde bulunan ancak sonrasında AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi ise bu süreçte listede yer almayacak.

YDK toplantısı da aynı gün yapılacak

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun da 1 Haziran saat 15.00’te toplanması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin değerlendirilmesi ve bekleyen ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.