26 Mayıs 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”
12:06 CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor
12:04 93 sosyal medya hesabına erişim engeli
AjansHaber Gündem CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor

CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından partide yeni dönem başlıyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, istinaf sürecinin ardından ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantılarını 1 Haziran’da gerçekleştirecek.

Editör
Yayınlama Tarihi:
CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor

CHP’de yargı kararının ardından gözler parti içi kurulların işleyişine çevrilirken, Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Parti Meclisi’ni toplaması bekleniyor.

MYK’nın yeniden şekillenmesi bekleniyor

Toplantıda, PM üyeleri arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi ve Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibindeki görev dağılımının netleşmesi öngörülüyor. Böylece CHP yönetiminde yeni dönemin yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

PM’de yer alamayacak isimler

25-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay sonucunda seçilen PM ve YDK üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine dönmüş olsa da bazı isimler mevcut görevleri veya farklı nedenlerle PM’de yer alamayacak.

PM’de bulunamayacak isimler şöyle:

• Belediye başkanı seçilenler: Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer.

• TBMM Başkanvekilleri: Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca.

• CHP Grup Başkanvekilleri: Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir.

• Partiden istifa eden: Eren Erdem.

• Vefat eden isim: Lale Karabıyık.

Yedek üyeler devreye girecek

Parti tüzüğü gereği boşalan üyeliklere, kurultayda aldıkları oy oranına göre yedek üyeler getirilecek. Daha önce PM yedek listesinde bulunan ancak sonrasında AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi ise bu süreçte listede yer almayacak.

YDK toplantısı da aynı gün yapılacak

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun da 1 Haziran saat 15.00’te toplanması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin değerlendirilmesi ve bekleyen ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.

93 sosyal medya hesabına erişim engeli
93 sosyal medya hesabına erişim engeli
#Gündem / 26 Mayıs 2026
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı’nın ilk gününde hava nasıl olacak?
#Gündem / 26 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Gündem
İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı
İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı
Bakan Çiftçi’den bayram trafiği mesajı: “Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor”
Bakan Çiftçi’den bayram trafiği mesajı: “Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor”
Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında
Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.