MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli düzenlediği operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 10 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü ve geçmişte Türkiye'de düzenlenen çeşitli terör eylemleriyle bağlantılarının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerden birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantısının bulunduğu belirlendi.
Suriye'deki adresleri belirlenerek takibe alındı
MİT, DEAŞ mensubu 10 şüphelinin Suriye'de bulunduğunu tespit etmesinin ardından Suriye İstihbarat Servisi ile irtibata geçti.
İki kurum arasında sağlanan koordinasyon kapsamında sahada yürütülen çalışmalarla şüphelilerin bulundukları noktalar belirlendi. Hareketleri izlenen DEAŞ mensupları, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkiye'ye getirilen 10 şüpheli hakkında MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca ortak çalışma yürütüldü.
Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
Örgüt içindeki faaliyetlerini anlattılar
Şüphelilerin Emniyetteki ifadelerinde, DEAŞ tarafından kendilerine verilen eylem talimatları, örgüt içerisinde aldıkları silahlı ve dini eğitimler ile örgüt adına yürüttükleri propaganda çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.