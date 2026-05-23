23 Mayıs 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:14 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
12:06 Özgür Özel yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi
11:35 MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
11:32 Galatasaray Kulübünün başkanı ve tek adayı Özbek: "Bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım"
AjansHaber Gündem MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı

MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerden birinin Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu belirlenirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli düzenlediği operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 10 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü ve geçmişte Türkiye'de düzenlenen çeşitli terör eylemleriyle bağlantılarının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantısının bulunduğu belirlendi.

Suriye'deki adresleri belirlenerek takibe alındı

MİT, DEAŞ mensubu 10 şüphelinin Suriye'de bulunduğunu tespit etmesinin ardından Suriye İstihbarat Servisi ile irtibata geçti.

İki kurum arasında sağlanan koordinasyon kapsamında sahada yürütülen çalışmalarla şüphelilerin bulundukları noktalar belirlendi. Hareketleri izlenen DEAŞ mensupları, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye'ye getirilen 10 şüpheli hakkında MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca ortak çalışma yürütüldü.

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Örgüt içindeki faaliyetlerini anlattılar

Şüphelilerin Emniyetteki ifadelerinde, DEAŞ tarafından kendilerine verilen eylem talimatları, örgüt içerisinde aldıkları silahlı ve dini eğitimler ile örgüt adına yürüttükleri propaganda çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiği öğrenildi.

#daeş
#Milli istihbarat teşkilatı
#MİT
MİT koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu operasyonu
MİT koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu operasyonu
#Gündem / 25 Nisan 2026
MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
#Gündem / 17 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Finansal okuryazarlık, güçlü ve sürdürülebilir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Spor
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.