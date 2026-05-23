23 Mayıs 2026 Cumartesi
AjansHaber Gündem CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin iradesinin yönlendirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eş zamanlı baskınlar 7 ilde yapıldı

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlerin ardından ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’daki adreslere operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

Şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia ediliyor.

 

Bir hukuk terimi siyasetin merkezinde: Mutlak butlan ne anlama geliyor?
