CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Eş zamanlı baskınlar 7 ilde yapıldı
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlerin ardından ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’daki adreslere operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.
Şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia ediliyor.