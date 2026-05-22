Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların yarından itibaren farklı bölgelerde aşamalı olarak etkili olması öngörülüyor.

Akdeniz ve Güneydoğu’da yerel kuvvetli yağış

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın iç ve doğu kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Aynı saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman’ın doğusu, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu ile Diyarbakır çevreleri ve zamanla Mardin’in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş’ta da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç kesimleri de etki altında

Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Sinop ve Ordu’nun iç kesimlerinde de yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu ve Ege’de geniş alanlı yağış

Yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar’da; ayrıca Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanakların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.