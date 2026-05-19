Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.

“Sizler Türkiye Yüzyılı’nın öncü neslisiniz”

Konuşmasının başında gençlerin Türkiye’nin geleceğindeki yerine vurgu yapan Erdoğan, salondaki gençlere şu sözlerle seslendi:

“Sevgili gençler, kıymetli misafirler, değerli milli sporcularımız; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor; gerek spor, gerek eğitim,gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu, parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edecek, Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum.”

“İstiklalini elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz”

Bağımsızlık mücadelesinin tarihi önemine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye’nin geçmişten bugüne verdiği mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kıymetli genç kardeşlerim; şurası bir hakikattir ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş; bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru; şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik, tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919’da kendisini bir kez daha göstermiştir.”

“Kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kırarız”

Milli Mücadele’nin taşıdığı ruhun bugün de sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik girişimlere karşı kararlı duruş mesajı verdi:

“Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası; 19 Mayıs 1919’da Anadolu gençliğiyle, milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs’ta atılan ilk adım; zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti; istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki; bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.”

“Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine işaret ederek gençlere daha güvenli bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını söyledi:

“Sevgili genç kardeşlerim; sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız; bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 22 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

“Şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Konuşmasının sonunda şehit ve gazileri anan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte yürümeyi sürdüreceklerini ifade etti:

“Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli Mücadele’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; şimdi sizleri dinlemek istiyorum.”

“Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım”

Gençlerle buluşmaların kendisine enerji verdiğini belirten Erdoğan, gençlik merkezleri ve millet kütüphanelerine yapılan yatırımları anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir Gençlik Merkezimiz var, aynı şekilde İstanbul Rami’de de yine bir Gençlik Merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum.”

“Geleceğin inşasında adımlarımızı gençlerle atıyoruz”

Gençlerle birlikte hareket etmenin Türkiye’nin geleceği açısından önemine vurgu yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.”

“Gençlerle yol yürümek bizler için zevk”

Gençlerle birlikte çalışmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğine inandığını belirterek şöyle konuştu:

“Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. Ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli. Ve bu gençlik Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye’nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var. Ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvandoda şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız.”





“Sosyal medya gençliğimizin en büyük sorunu”

Sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, gençlerin sağlam bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya bu duruş. Bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.”

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan gençlerle ve sporcularla sohbet etti.