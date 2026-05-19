Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, Hürmüz Boğazı’nın bir an önce yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaların sürmesini istediğini ve korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerini devam ettirdiğini vurgulayarak, İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Görüşmede ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi amacıyla gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanıldığı belirtilirken, Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejilerine ilişkin girişimlerde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.