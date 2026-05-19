20 Mayıs 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
21:46 Southampton’a men cezası: Hull City’nin finaldeki rakibi değişti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
18:46 AK Parti MKYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik’ten gündeme ilişkin açıklamalar
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ursula Von Der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, Hürmüz Boğazı’nın bir an önce yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaların sürmesini istediğini ve korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerini devam ettirdiğini vurgulayarak, İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Görüşmede ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi amacıyla gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanıldığı belirtilirken, Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejilerine ilişkin girişimlerde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Hakime yönelik tehditlerde “Daltonlar” detayı
Hakime yönelik tehditlerde “Daltonlar” detayı
#Gündem / 19 Mayıs 2026
TFF açıkladı: Liglerde sezon resmen tescillendi
TFF açıkladı: Liglerde sezon resmen tescillendi
#Spor / 19 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Ümraniye’de İETT otobüsünde yangın: Alevler aracı sardı
Ümraniye’de İETT otobüsünde yangın: Alevler aracı sardı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.