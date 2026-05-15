AjansHaber Gündem Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 zanlı adliyeye çıkarıldı. Soruşturmada, suç örgütünün yaklaşık 8,7 milyar liralık gelir elde ettiği iddia edildi.

Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar sürerken, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

91 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i yakalandı.

Şüphelilerden 44’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan zanlılardan 46’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8,7 milyar liralık gelir ile 8 şirket üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 1,2 milyar liralık işlem mercek altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon 33 ilde eş zamanlı düzenlendi

Operasyon kapsamında Eskişehir’in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile banka kartına el konuldu.

Adalet Bakanı Gürlek: “Kirli çark darmadağın edildi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.”

Milletin huzuruna ve ekonomisine zarar veren suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Gürlek, operasyonda görev alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

