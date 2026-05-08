Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ailesinin kısa süreliğine yalnız bıraktığı 2 yaşındaki kız çocuğu, kapısı açık halde duran minibüse tek başına bindi. Durumu fark etmeyen minibüs şoförü Gündüz Çimen, yoluna devam etti.
İddiaya göre Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Bu sırada ailesi telefoncuda bulunan küçük çocuk minibüse bindi. Bir süre sonra trafik ışıklarında bekleyen şoför, araçtan gelen sesleri fark edince minibüsü durdurdu. İçeride tek başına bulunan çocuğu gören Çimen, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşındaki çocuğu ailesine teslim etti.