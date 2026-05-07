Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda kaçtı

Adana’da bir bina yıkımı sırasında alınmayan güvenlik önlemleri faciaya ramak kala sonuçlandı. Yıkım esnasında kaldırımda bekleyen bir kadın, üzerine gelen moloz ve toz bulutundan son anda kaçarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı.

Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bulunan bir kadın panikle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. O sırada oluşan yoğun toz bulutu caddeyi kapladı, görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü.

Öte yandan yıkılan bina, bitişiğinde bulunan tek katlı yapının üzerine devrildi. Kontrolsüz gerçekleştirilen yıkımda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Tehlike dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



